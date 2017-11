Presuntos huachicoleros asesinan a quemarropa a policías de El Verde

Producto de una balacera por presuntas bandas dedicadas al robo de combustible, dos policías del municipio de San Salvador El Verde, ubicado en la región de San Martín Texmelucan, fueron asesinados a quemarropa frente a la iglesia de esa localidad.

Los cuerpos que quedaron al interior de la patrulla municipal corresponden a los nombres de Ernesto “L” y Desiderio “N”, de 37 y 30 años de edad respectivamente.

A pesar que no se cuenta con un móvil de los hechos, no se descarta que esté ligado al robo de hidrocarburo en la región, que se ha convertido en el epicentro del huachicol no sólo en el estado de Puebla, sino en el país.

Actualmente, la región se encuentra en disputa con otras bandas del crimen organizado por el control del robo de combustible, que inició desde el pasado 30 de octubre con la ejecución de El Kalimba, El Kino y El Irving, que dejó una estela de violencia con un saldo de 21 ejecuciones en cuatro días.

El Kino era presuntamente el líder de la bandas de huachicoleros que operaban en la región de San Salvador El Verde y comunidades aledañas.

Según testigos de la balacera ocurrida este martes, los uniformados fueron sorprendidos por un comando que los interceptó a la altura del templo católico, les cerró el paso para disparar y dar muerte a los agentes.

El lugar del doble homicidio fue acordonado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), la policía estatal y municipal.

San Salvador El Verde forma parte de la zona para el trasiego del combustible robado a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los límites de Puebla y Tlaxcala.

Por su parte, pobladores relataron que durante la balacera al menos se escucharon 20 detonaciones de arma de fuego contra los policías municipales, quienes no lograron repeler la agresión de los delincuentes.

A pesar de ello, refirieron que minutos después del hecho violento arribó una patrulla municipal para auxiliar, pero sus compañeros ya habían muerto.

Asimismo, dijeron que los agresores que iban a bordo de cuatro camionetas lograron huir sin que pudieran identificarlos.

Los lugareños confirmaron que los presuntos huachicoleros iban a bordo de una pick-up color verde y una camioneta Explorer color negro, con los que se dieron a la fuga; sin embargo de los dos vehículos restantes no se tienen detalles por la oscuridad del momento.

Pemex dio a conocer que el estado de Puebla se mantiene en el segundo lugar nacional en robo de hidrocarburos, solo detrás de Guanajuato, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las estadísticas oficiales revelan que de enero a septiembre del presente año, en Puebla se detectaron mil 92 tomas clandestinas en ductos de Pemex, apenas 301 menos que Guanajuato, donde hubo mil 393.

En total, las tomas clandestinas registradas sumaron en el periodo comentado 5 mil 963.