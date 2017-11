Realizan exitoso festival de artes marciales; más de 400 exponentes se dieron cita durante este acto

Con el propósito de difundir las diferentes artes marciales y en busca de un reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la organización Budo Eterno realizó su cuarto Entrenamiento de Maestros y Convivencia Marcial, acto que tuvo como sede el Polideportivo Xonaca y donde se dieron cita cerca de 400 exponentes.

En esta ocasión participaron maestros y alumnos de Karate Do (Shito Ryu y Sotho–Kan), Kendo, Aikido, Judo, Muay–Tai, Tae Kwon Do, además de Box y Lucha Libre.

“Estamos en un proyecto a Nivel Internacional de Budo, budo es el conjunto de todas las artes marciales, se está buscando que, así como el Karate ya es Olímpico, también entre como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vienen maestros de muy alto nivel, tenemos la presencia del maestro Guillermo Hoppner, prácticamente es el fundador del karate en México”, comentó Juan Manuel Cortés, presidente de la Asociación Poblana de Karate Do.

Explicó que para esta edición del Entrenamiento y Convivencia Marcial estuvo enfocado en los alumnos para que, posteriormente, lleven a cabo un seminario con maestros.

El titular del Karate en Puebla precisó que todos los maestros de las artes marciales presentes tienen unión en el trabajo, así como disposición para que sus alumnos y agremiados puedan practicar alguna otra disciplina en busca de un crecimiento personal y profesional.

“Los primeros fundamentos de las artes marciales es compartir, dar, los que estamos acá no tenemos ese recelo de no poder ir a otro lado, porque a lo mejor es un temor de que les vaya a gustar otro arte marcial, pero aquí no hay eso, son libres de practicar el que más les guste, esa es la apertura que debemos de tener, que ellos busquen un lugar donde estén y compartan, o que tomen otras clases y se nutran”, puntualizó Juan Manuel Cortés.