Me expulsaron del PRD por denunciar a Moreno Valle ante la PGR: Socorro Quezada

Al dejar la presidencia estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo aseguró que la Comisión Nacional Jurisdiccional de su partido ordenó su expulsión por orden del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, debido a que lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posible colusión y protección a los grupos criminales que se dedican al robo de combustible en Puebla.

En conferencia de medios, advirtió que continuará con el proceso penal que inició contra el actual aspirante del PAN a la presidencia del país pese a las represalias, por lo que lo hizo responsable de cualquier cosa que pudiera ocurrirle a ella, a su familia o a sus colaboradores.

Quezada encabezó la rueda de prensa en las oficinas del sol azteca tras evitar durante cuatro días fijar postura sobre la determinación que tomó la Comisión Nacional Jurisdiccional de ordenar su baja del padrón de militantes el 31 de octubre pasado, por apoyar supuestamente a aspirantes de Morena.

Acompañada por representantes de las corrientes Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Alternativa Democrática Nacional (ADN), explicó que decidió renunciar a la dirigencia y entregar las oficinas del partido a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Dulce María Arias, para no entorpecer la participación del sol azteca en el proceso electoral.

“Pero esto no quiere decir que deje tirada la toalla y me vaya, de ninguna manera, esto lo que quiere decir es que María del Socorro Quezada Tiempo en su calidad de ciudadana mexicana recurrirá al TEPJF con el juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano para poder contravenir el resolutivo de la Comisión Nacional Jurisdiccional y que sé que en otro momento la justicia federal me dará la razón”, garantizó.