Incumple gobierno poblano con la atención a las víctimas del delito, denuncian en el Senado

Pese al incremento de los feminicidios, desapariciones y ejecuciones en Puebla, el gobierno de la entidad ha incumplido durante más de dos años su obligación de crear la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, denunció la senadora Lucero Saldaña Pérez ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

En un punto de acuerdo que presentó en la sesión pública de este día, señala que la omisión de la autoridad local ya ameritó un llamado de atención de las instancias nacionales responsables del tema.

El 28 de octubre pasado, Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, urgió a Puebla a cumplir con la constitución del nuevo organismo, porque la comisión que él preside carece de los recursos necesarios para “atender a todas las víctimas del fuero común”, refirió.

Saldaña aclaró que el gobierno no es el único responsable de que Puebla carezca de una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, porque el Congreso local también tiene responsabilidad en el asunto.

Explicó que los diputados condicionaron la creación de ese organismo a que la autoridad expida las disposiciones reglamentarias de la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de mayo de 2014.

Además, los legisladores determinaron que el gobierno no podría expedir el reglamento hasta que se publicara su símil de la Ley General de Víctimas.

“El 28 de noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Víctimas. A partir de esta fecha, de acuerdo con el transitorio tercero, se tenía hasta 120 días hábiles para emitir el Reglamento de la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla, el cual a su vez sería el punto de partida para la materialización de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

“Al día de hoy, a más de dos años de cumplido el término (…) no se ha emitido ningún tipo de reglamento para el estado de Puebla, ni mucho menos se ha instaurado dicha comisión”, reprochó la legisladora del PRI.

Puebla es uno de los 18 estados del país que no cuenta con una comisión de atención a víctimas, con Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, ilustró Saldaña.

Para la senadora, el problema de que Puebla carezca de ese órgano surge por el nivel de violencia y corrupción que se ha alcanzado en los últimos años.

“La extracción y venta ilegal de hidrocarburos, la violencia feminicida y el narcotráfico han dejado miles de víctimas, las cuales, desgraciadamente, no pueden ser contabilizadas porque no se ha instrumentado el registro estatal de víctimas, lo anterior no ha dejado más que impunidad (…) y una cultura que normaliza las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, lamentó.