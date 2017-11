Incumplieron diputados con entrega de recursos a damnificados

Aunque se rasgaron las vestiduras y algunos propusieron donar hasta un mes de su salario para crear un fondo conjunto a fin de ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre pasado, en los hechos no se cumplió porque ninguno de los 25 diputados locales aportó esos recursos económicos.

Con ello, el ofrecimiento de los legisladores quedó solo en el discurso, a pesar de que en la sesión ordinaria del pasado 21 de septiembre, la cual se realizó en el auditorio del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ante los daños que registró el Palacio Legislativo, diputados de prácticamente todos los grupos parlamentarios mostraron disposición en donar su salario.

Al respecto, el presidente del Comité de Administración, Juan Carlos Sánchez García informó que por acuerdo de los legisladores, cada uno de los 25 diputados cumplió con donar esos recursos, pero lo hicieron de manera individual, ya que atendieron diversas solicitudes de apoyo para la entrega de víveres a los damnificados de los sismos.

Aunque reconoció que ninguno donó los recursos a un mismo fondo, aseveró que “todo mundo (sic) dio más de una quincena, pero llegan tantas solicitudes a todos, me dicen que han dado 15 mil, 20 mil pesos, entonces con eso se acreditó que cada diputado dio al menos una quincena”.

Descartó que las posiciones asumidas en su momento por los diputados hayan sido solo de pose o con fines electorales, ya que “todos se solidarizaron. A mí me llegaron al menos 90 solicitudes y las 90 fueron atendidas, por ejemplo, tú llegabas y me decías voy a llevar víveres, me cooperas con 2 mil pesos y así todo mundo fuimos desprendiéndonos”.

Es más, aseguró que con esos apoyos “se mandaron víveres a tres estados: Puebla, Morelos y Oaxaca, pero siguen llegando solicitudes y seguimos apoyando. Lo único que supervisamos es que cada diputado hubiera dado y dio al menos una quincena. Solo fue a consideración de cada uno”.

Sin embargo, el ofrecimiento de la mayoría de los diputados fue donar su salario, luego de que el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano González Aguirre, pidió a sus compañeros ser solidarios con las familias afectadas.

En aquella ocasión se mencionó que los coordinadores de los grupos parlamentarios de Nueva Alianza, PRD, PVEM y Acción Nacional habían acordado donar una quincena para la reconstrucción de las zonas que resultaron afectadas.

Sin embargo, el panista Juan Carlos Sánchez había exhortado a sus compañeros a desprenderse de un mes de su salario, equivalente a casi 60 mil pesos, mientras que el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Arnulfo Arévalo Lara pidió al presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) dar seguimiento a las propuestas de los diputados del PRI, PAN y PT, respecto a la donación de salario para apoyar las zonas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre para que no quedara en el discurso.