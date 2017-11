Denuncia Consejo Ciudadano de Huitzilan agresiones de Antorcha Campesina

El Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán denunció que antorchistas y familiares del edil asesinado, Manuel Hernández Pasión, han amenazado de muerte y agredido físicamente a integrantes de ese organismo y fieles católicos, a quienes responsabilizan del homicidio.

A través de un comunicado, el Consejo Ciudadano de Huitzilan acusó:

“Como consecuencia de los constantes señalamientos que los integrantes del Pleno Antorchista y sus líderes fuereños han pronunciado hacia los huitziltecos católicos, a raíz del lamentable asesinato de quien fuera Presidente de este municipio, los militantes del grupo Antorcha Campesina han arreciado las agresiones a los ciudadanos que no militan en sus filas, con el argumento de que estos son cómplices del crimen.

“El día martes 17 de octubre, el señor Antonio Ángel Ayance, militante de AC, abordo a un grupo de feligreses que iban saliendo de la misa a quienes amenazó de muerte: ‘Espérense tantito, también a ustedes les va a tocar, uno por uno’.

“Los aludidos fueron los ciudadanos Mateo Santiago, Ramiro Hernández Galindo, Regino Cravioto Pérez, Francisco Ayance Velázquez y José Rosales Cabrera, quienes refieren que no contestaron a su agresor: “Nosotros pensamos que no debemos caer en la violencia, estos quieren que caigamos en su juego y les hagamos algo para que luego se vayan a quejar a la presidencia y nos acusen de pleiteros” Esto sucedió en el portón de la entrada al atrio de la Parroquia de Santiago Apóstol.

“El día martes 31 de octubre como a las 10:30 p.m. terminando el concurso de disfraces, algunos integrantes del Consejo Ciudadano vieron como los C. Juventino y Artemio Hernandez Bonilla, militantes de AC y hermanos del hoy occiso Presidente, agredieron a un sujeto desconocido que llevaba un carro Nizan color blanco al que le rompieron los cristales laterales. Vieron que el susodicho huyó a bordo de este auto y tres policías se disponían a seguirlo. En eso, el C. Regino Cravioto Pérez, integrante del Consejo Ciudadano, se acercó para cuestionarlos: “ Deberían de hacer bien su trabajo. ¿Por qué se van contra el agraviado, en lugar de irse contra los agresores? ¿Qué clase de justicia es esa?” Esto sucedió en pleno centro de la población, justo enfrente del Super Mas (propiedad de AC). Los informantes refieren que había mucha gente en el centro porque hubo un evento. “No damos el nombre del agredido porque no lo conocemos, no es de Huitzilan y no hemos podido investigar más, pero que no digan los antorchas que no es cierto porque muchos fueron testigos de este hecho. Contamos esto para que vean quienes son los agresores y nunca les hacen nada”

“El día 2 de noviembre del presente año, a las 7: 00 p.m. , la Sra. Porfiria Santos Cristóbal fue agredida física y verbalmente por su yerno, el Sr. Manuel Hernández Taltzintan, militante de AC (y primo del hoy occiso). Testigos del hecho refieren que le estaba apretando el cuello como queriéndola ahorcar. Algunos vecinos se acercaron para ayudar, entre ellos Rubén Ramírez Leal, familiar de la agredida y secretario del Consejo Ciudadano, a quien el agresor Manuel Hdez, increpaba exigiéndole que diera los nombres de quienes mataron a su primo: ‘Porque tu sabes quienes son los asesinos, tu sabes que son esos que están en la iglesia” . Refieren los testigos que el agresor estaba en estado de ebriedad, lo cual él mismo reconoce en un video que se logro grabar, en el que habla el agresor en lengua náhuatl, y reconoce que está borracho. Esto sucedió en el domicilio de la Sra Porfiria, ubicado en la sección cuarta, a unos metros de la Esc. Primaria Niños Heroes”