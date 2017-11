Será regular la cosecha de este año: UNTA

Contrario a las expectativas optimistas de instituciones del ramo, para la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la cosecha de este año será regular, pues los productores no obtuvieron apoyos a tiempo para realizar labores de siembra.

Así lo señaló César Recova Romero, dirigente estatal de esta organización, quien apuntó que en algunas regiones de la entidad los fenómenos climatológicos registrados durante el ciclo agrícola, provocaron afectaciones.

Refirió que este es el riesgo al que cada año se enfrentan campesinos tlaxcaltecas, porque la mayoría de la superficie es de temporal, de ahí que en este periodo habrá zonas en las que se levantará una cosecha media.

Ahí la llevamos –expresó-, aunque el tema de la falta de recursos, porque no llegan a tiempo, afecta demasiado; hay que poner de nuestras bolsas y a veces no alcanza. Sin embargo, este año yo creo que podemos salir bien librados.

Pero –recalcó- no hay una buena producción, sino regular, quisiéramos haber podido ocupar en tiempo los apoyos para que realmente fuera buena, que es lo que verdaderamente necesitan los campesinos.

Por ello la insistencia de que los recursos lleguen oportunamente, a principios de año, para acopiarlos y usarlos durante el ciclo, pero como no es así, muchos no tienen para comprar fertilizantes; por eso, insistió, los rendimientos no son los deseados, dijo.

A pesar de esta situación, mencionó que en la UNTA “no nos quejamos, pues nos va regular en la producción, pero nos va mal con los precios de los granos”.

Aseveró que los intermediarios siempre “son los ganones” en la venta de maíz, ya que el campesino es el más dañado. Tenemos –agregó- la esperanza de que el valor que se la paga a los agricultores por su producto, sea mejor que en años anteriores.