Cerrará Escuelas de Tiempo Completo con reducción presupuestal de 35 mdp este año: Pérez

Este 2017, el Programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en la entidad cerrará el ejercicio fiscal con una reducción total de 35 millones de pesos en su presupuesto, lo que representa 16 por ciento menos con relación al monto que aplicó durante 2016, reveló el coordinador estatal de este esquema, Víctor Manuel Pérez Vázquez.

De hecho, ya le fue anunciado que la última ministración de alrededor de 8 millones de pesos del presente ejercicio fiscal no le será depositada a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) para este programa, aunque aseguró que este recorte no afecta la operación de las escuelas de tiempo completo de la entidad

No afecta, porque, explicó, los 540 planteles de preescolar, primaria y telesecundarias que forman parte del programa de ETC recibieron desde el inicio del año sus respectivos recursos para el cumplimiento de los objetivos de sus planes de ruta de mejora que fueron diseñados por el personal docente de cada una de las escuelas.

La reducción presupuestal, “nos limita, por ejemplo, en que parte del recurso que estaba destinado para la alimentación (de los menores) del siguiente año, y lo que tiene que ver con capacitación para los docentes, se dejará que realizar”, asienta el funcionario de la USET, quien aclaró que este programa opera con presupuesto 100 por ciento federal.

En entrevista, comentó que este año el presupuesto que se suponía aportaría la Federación para el programa sería de 209 millones 801 mil 703.15 pesos, 20 millones de pesos menos que en 2016, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal otorgó al ETC, 229 millones de pesos.

A esa reducción de 20 millones de pesos se suman otros 15 millones de pesos que ya no le serán ministrados, de los cuales 7 millones corresponden al mes de octubre pasado y 8 millones a la última ministración del presente año. En suma, indicó que el presupuesto para las escuelas de tiempo completo de la entidad es 16 por ciento menos que en 2016.

Observó que pese al recorte presupuestal, la USET apoya a dos planteles más con relación al ejercicio fiscal pasado, cuando el número de escuelas de tiempo completo eran 538. Los montos que se le entrega a cada uno son variados en función de la matrícula inscrita, los grupos que atiende cada plantel y el proyecto, “pero la asignación mínima es de 30 mil pesos y la máxima de 80 mil pesos anuales”, comentó.

Lo que no se reduce es el pago a los docentes por la jornada ampliada, eso sí no lo tocamos, tampoco afectamos la alimentación de los niños en lo que resta del año fiscal, tampoco lo que se asigna a las escuelas porque ya lo entregamos, entregamos 32 millones 615 mil pesos para el Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión Escolar para las 540 escuelas de tiempo completo.

Pérez Vázquez dijo no saber si se tendrá que hacer ajustes al presupuesto del ETC de 2018, “porque este año hubo un recorte, pero no sabemos si en el próximo incremente. Son políticas económicas internacionales que nos terminan afectando con la reducción del presupuesto de todos, porque son generales”.