Va PAC a insistir en emitir Ley de Primer Empleo a favor de los jóvenes: HIOO

El diputado del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Israel Ortiz Ortiz confió en que al menos dos de las propuestas que ha presentado en el Congreso local sean aprobadas en lo que le resta a la LXII Legislatura local, como es la creación de la Ley del Primer Empleo, así como una reforma y adición en materia de seguridad pública.

Sin embargo, dijo que esos dos planteamientos son su prioridad, aunque no descartó la posibilidad de aumentar el número de iniciativas a fin de ampliar las posibilidades de incidir en la legislación local a partir de propuestas de enmiendas.

De la agenda si logramos sacar dos propuestas esenciales que tenemos, está la del primer empleo y una que vamos a impulsar en materia de seguridad que es muy importante, con eso dos temas nos sentiríamos totalmente satisfechos, son los centrales, aunque aún no está agotada nuestra agenda, surgirán otros temas de aquí a nueve meses.

El legislador reconoció que hasta el momento no ha sido fácil para su representación concretar la creación de la Ley del Primer Empleo, pero aseguró que han avanzado en el proceso prelegislativo, por lo que confió en que lograría el respaldo de sus homólogos.

Nosotros en la cámara solo tenemos un miembro y su servidor, entonces necesitamos consensuar las propuestas para que no sean fallidas porque la ley del primer empleo está más o menos cabildeada y considero que esa va a pasar, pero les pudiera asegurar que si les paso la Ley del Primer Empleo la firmarían prácticamente todos (los diputados). El que propuso originalmente esta Ley fue el Doctor Serafín (Ortiz) mi hermano, entonces se la he mandado para que cheque algunos detalles que se me hayan pasado en la propuesta original, explicó.