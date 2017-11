Solicitó Sesa a Protección Civil nuevo dictamen sobre Hospital General: Jonguitud

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alberto Jonguitud Falcón reveló que solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) lleve a cabo una nueva revisión a la estructura del Hospital General de Tlaxcala y confirmar que no representa riesgos por daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Lo anterior para atender las peticiones que han hecho particulares para que la dependencia reafirme el dictamen que emitió en el sentido de que las instalaciones del nosocomio pueden ser utilizadas sin riesgo alguno; aunque comentó que Protección Civil no ha dado respuesta a su solicitud.

Recordó que tras el sismo del pasado 19 de septiembre, personal de la CEPC verificó las instalaciones y emitió el dictamen que pueden ser usadas, pues las afectaciones que le provocaron los movimientos telúricos no son graves y no ponen en peligro al personal ni a la gente que acude a solicitar un servicio o atención.

Sin embargo, le hicimos llegar las nuevas demandas a Protección Civil y serán las autoridades de esta dependencia que tengan que decidir qué tipo de estudios tienen que hacer para validar este dictamen oficial, si dice que deben usar rayos ultravioletas es cuestión de los especialistas.

Joguitud Falcón observó que por tratarse de un edificio público propiedad del gobierno, “a la única autoridad a la que nosotros tenemos que hacerle caso para conocer el dictamen oficial, es Protección Civil. Protección Civil es la que tiene que definir si necesita hacer un estudio especial o no”.

En este tenor, insistió en que ni los usuarios ni el personal médico saben cuál es la técnica específica para establecer el nivel de daño estructural del edificio, “entonces es Protección Civil el que tiene la facultad y los expertos, y si requiere de especialistas externos, lo hará, como ya lo hizo en la primera etapa con Secoduvi, que también tiene expertos, se hará acompañar de las instancias para hacer el dictamen”, anotó.

Nosotros ya enviamos la solicitud a Protección Civil y estamos esperando la respuesta, parece ser que estaban elaborando todo un plan de evaluación, como el primer dictamen fue totalmente claro que no había daños estructurales, pues se está armando, sí con rapidez, pero no con urgencia, esta nueva validación, abundó.

Jonguitud Falcón aseguró que es el primer interesado en que se confirme que efectivamente no hay daño estructural en el Hospital General de Tlaxcala, aunque “ya tenemos una respuesta que es la tomamos como referencia para que el nosocomio esté funcionando, si no fuera así se hubieran suspendido las actividades”.

Sin embargo, apuntó que la CEPC dictaminó que el hospital no tiene daño estructural y “ante solicitudes que hemos oído de diversas voces, hemos respondido que Protección civil ya emitió su diagnóstico oficial que no hay daño estructural”; no obstante, solicitó una nueva revisión.