No se desistirá ombudsperson de demanda laboral al ITE

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda no mostró interés en dar marcha atrás a la demanda laboral que promovió hace más de siete años en contra del ahora Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y que por tal motivo reclama un pago que ahora es por alrededor de 1 millón de pesos y que ha puesto en predicamento la situación financiera del organismo comicial.

Escueto en sus declaraciones, el encargado de la protección y defensa de los derechos humanos en la entidad argumentó que ese litigio es un tema que tendrá que abordar con su abogado, pero que la demanda que promovió en un inicio en contra del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) le ha generado “gastos”, mismos que dijo debe al menos recuperar.

Es un tema (la posibilidad de abstenerse) que tengo que checar con mi abogado, tengo que checarlo con él porque es una cuestión de carácter legal, porque tiene más de siete años que nos mantenemos en esta situación por un despido injustificado. Tengo que considerarlo de nuevo con mi abogado porque yo no te puedo decir si o no. No te puedo decir una respuesta en ese sentido porque es un tema que incluso ha llevado años y son gastos que hemos realizado. Es una cuestión de carácter personal, explicó.