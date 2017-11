Ejecutivo debe atender déficit y problema financiero de poderes y organismos autónomos de 2017

El Congreso del estado respaldará las acciones que emprendan organismos autónomos y poderes a fin de resolver el déficit y problemas financieros que enfrentan al cierre del presente ejercicio fiscal, anunció el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona.

Incluso, adelantó que podrían apoyar las gestiones que hagan a fin de que el Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, autorice la ampliación presupuestal que requieran a efecto de garantizar el pago de prestaciones y salarios de sus respectivos trabajadores, así como asegurar la operatividad de los mismos.

Ello porque en los últimos días los poderes Judicial y Legislativo, así como organismos e instancias autónomas como el Colegio de Tlaxcala, han revelado que enfrentan problemas financieros para concluir sus respectivos ejercicio fiscales.

Por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez aseguró que enfrentan una severa crisis financiera generada por un déficit de al menos 20 millones de pesos, por lo cual no descartó la posibilidad de que requieran una ampliación presupuestal.

Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo, que registra un déficit de 800 mil pesos y de no recibir recursos adicionales vía ajuste trimestral o ampliación de gasto, el salario de los 25 integrantes de la LXII Legislatura estaría en riesgo, reveló el presidente del Comité de Administración, Juan Carlos Sánchez García.

Por ello, está en espera que el pleno del Congreso local autorice la liberación de los recursos que le corresponden al Poder Legislativo por los excedentes de las participaciones federales que llegaron a Tlaxcala en el trimestre julio-septiembre de este año.

Mientras que el presidente de El Colegio de Tlaxcala (Coltlax), Alfredo Cuecuecha Mendoza reveló que ya solicitó al Ejecutivo local una ampliación presupuestal por el orden de 1.2 millones de pesos, pues reconoció que carece de recursos económicos para el pago de prestaciones sociales de 47 trabajadores.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local apuntó que si bien no han recibido ninguna solicitud formal de ampliación presupuestal, es una realidad que varios de éstos enfrentan problemas financieros que deben atenderse.

De manera formal no tenemos solicitudes, pero si hay voces que se han escuchado que hay un déficit pero mientras no haya nada oficial no podemos analizar el tema, solo hemos escuchado esas condiciones, pero vamos a esperar que lo hagan de manera formal, explicó.