Morir. Pérdidas que anticipan la muerte en la vejez

Morir. Este evento se presenta de forma natural o traumática. No es igual para los jóvenes que para los adultos mayores (AM). El ciclo de la vida determina ciertas condiciones que ocurren en la última etapa.

Como verdad de Perogrullo se afirma que la sociedad tlaxcalteca, igual que en el país y en el mundo, está envejeciendo. Entre otras cosas, por el desarrollo de las ciencias aplicadas a la longevidad.

En gran parte de estudios científicos con personas mayores de 65 años se muestra que la muerte de los amigos y familiares que pertenecen a la misma generación y la demanda pública de testamento influyen en demasía.

Es una percepción generalizada que los padres deben morirse antes que los hijos. Cuando esto ocurre no existe ni siquiera una categoría para referirse a los deudos, como sí lo hay por ejemplo para los (as) casados (as); viudos o para los hijos: huérfanos.

Lo primero que se dan cuenta es que el evento se convierte en algo cercano. Fallecen los hermanos, los amigos, y van quedándose sin interlocutores. Por lo que el refugio en la familia se torna importante. Aunque a los hijos les cuesta aceptarlo.

Los AM van asumiendo que la edad mayor es una condición que determina la cercanía con la muerte, en contrario de lo que sucede con los jóvenes. Aunque esto no sea totalmente cierto.

Septiembre es el mes del testamento. Se ha convertido en una exigencia social, “para evitar que los AM” dejen problemas a sus hijos. Esto determina, sobre todo en la clase media, que se sientan impulsados a repartir lo poco o mucho que tengan.

A ello se agrega el que los AM tengan que pensar en la forma en que desean ser enterrados o incinerados. Lo que les hace ocuparse de comprar anticipadamente los servicios para una u otra decisión.

Llegar a viejo y depender de una pensión o la ayuda de los hijos, el que estos los aíslen o les pidan que “no dejen problemas”, hace que cada día se haga presente el morir y particularmente el bien morir. Lo cual no resulta un festejo.