Exigen partidos al INE que no se actor político y garantice la legalidad de los comicios

A pesar de los llamados del árbitro electoral para que el proceso comicial se realice en un clima de respeto y propuestas, los partidos políticos convirtieron la sesión extraordinaria de instalación del Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en un muro de lamentos e imputaciones.

Los presuntos yerros del árbitro electoral en los pasados comicios federales en Tlaxcala, así como en otras entidades federativas, el uso de recursos públicos en campañas, el supuesto uso del Estado para coaccionar e inducir el voto fueron algunas de las imputaciones lanzadas en esa plenaria.

Aunque todos coincidieron en que estos comicios federales y locales, que por primera vez serán recurrentes en Tlaxcala, son históricos, todos los representantes de partido hicieron votos porque el árbitro electoral no se convierte en jugador de la contienda, y que actúe con “altura de miras”, sin trastocar su función y siempre priorizando la voluntad ciudadana.

En un acto en que estuvieron presentes los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), así como representantes de partido ante ese órgano, el consejero presidente del Consejo Local del INE Jesús Lule Ortega llamo a los partidos políticos al respeto de la legalidad y a impulsar campañas electorales de altura a través de las cuales los ciudadanos puedan decidir libremente el sentido de su sufragio “y los convoco a utilizar la persuasión y el convencimiento como las vías más adecuadas para obtener el voto por la vía de la propuesta y la razón, a respetar al otro y promover y practicar todas y cada una de las reglas del juego democrático.

Además, invitó a los que integrantes del Consejo Local del INE a que “nos aboquemos a honrar la responsabilidad y confianza que nos ha conferido la sociedad en el ámbito de nuestras respectivas competencias; a los consejeros electorales, quienes representan a la ciudadanía, a trabajar de la mano supervisando y aportando acciones que aseguren la imparcialidad de nuestro actuar; a los partidos políticos

En ese acto, Lule Ortega rindió protesta al cargo de Consejero y tomó la protesta a los nuevos consejeros, Daniel Hernández, Malbel Juárez Zacapa, Guillermo Palomares, Alejandra Portillo, Juan Carlos Rivas y Edith Salazar, quienes a partir de este 1 de noviembre iniciaron funciones.

En respuesta, el representante del PAN ante el INE y ex presidente del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), Salvador Cuahutencos Amieva sostuvo que más allá de las buenas voluntades, el INE tiene deficiencias en el ejercicio de sus funciones, mismas que llamó “áreas de oportunidades”, las cuales debe atender a la brevedad posible para salvarlas y garantizar el respeto irrestricto de la legalidad e imparcialidad en esta contienda.

Además, enfatizó que los consejeros e integrantes del INE deben tener la claridad que no son actores políticos “sino árbitro electoral”, así que sus funciones deberán ceñirse a ello, con el cumplimiento de la legalidad a partir de la inclusión con pluralidad y respeto.

A pesar de ello, el ex consejero electoral y hoy defensor partidista anunció que “el PAN les da el voto de confianza, atendiendo que no hay proceso electorales sencillos y ni baratos, y éste tiene su complejidad.

Sin embargo, fue el representante del Morena ante la Junta Local del INE, Javier Pérez, quien enfatizó que el pasado reciente del INE y el incumplimiento de su función jurisdiccional, pone en tela de duda su proceder imparcial, por lo que pidió a los consejeros de Tlaxcala actuar con apego a la legalidad y sin distingo de colores ni partidos.

En este proceso, los ojos de los mexicanos y del mundo estarán observando todas las decisiones, y por qué no, las omisiones las autoridades electorales. Acabamos de salir de un Proceso Electoral Local en el Estado de México, en donde las autoridades electorales no estuvieron a la altura de las circunstancias, le quedaron a deber mucho a los mexiquenses. No vieron o no quisieron ver el cúmulo de irregularidades que la sociedad civil y los actores políticos documentamos, puntualizó.