Realizará Profeco operativo de vigilancia para Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prevé “levantar” los precios de 129 mil aparatos electrodomésticos y electrónicos en 609 comercios de 49 ciudades del país como parte del operativo que pondrá en marcha por la séptima edición de la campaña comercial El Buen Fin, que se llevará a cabo entre el 17 y 21 de noviembre.

Los precios serán difundidos a través de su pagina electrónica, en la herramienta denominada Quién es Quién en los Precios (QQP) para que la gente puede realizar un consumo informado y responsable.

Si bien el monitoreo de precios es una de las labores constantes de la dependencia, la revisión en aparatos electrodomésticos y electrónicos que se hará este mes forma parte del “amplio operativo de vigilancia de precios y atención a los consumidores” que la Profeco pone en marcha por El Buen Fin.

Como parte del mismo, la dependencia informó que también desplegará 316 brigadas en los centros comerciales con mayor afluencia e instalará 177 módulos de atención, 32 de los cuales se ubicarán en los aeropuertos. En total, indicó, participarán mil 346 servidores públicos más personal de oficinas centrales para brindar atención y asesoría a los consumidores que lo requieran.

A su vez, 50 personas atenderán diariamente el teléfono del consumidor, que brindará servicio durante 12 horas continuas el viernes 17, sábado 18, domingo 19 y lunes 21 de noviembre de 9 a 21 horas.

Las delegaciones y subdelegaciones que la procuraduría tiene en todo el país iniciarán el operativo especial de manera simultánea con las oficinas centrales y alimentarán la base de datos para atender cualquier irregularidad.

Autoridades y sector privado prevén que las ventas de El Buen Fin lleguen este año a 100 mil millones de pesos.

La Profeco recordó que durante la edición de 2016 de El Buen Fin dio 30 mil 247 asesorías y únicamente recibió 922 reclamaciones, de las cuales 825 fueron procedentes y 779 fueron conciliadas.

La Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz fueron las entidades que concentraron entonces el mayor número de quejas de los consumidores porque los negocios denunciados no respetaron promociones, ofertas y precios exhibidos, condicionaron o negaron la venta de algún producto o la promocionaron con publicidad engañosa, no exhibieron precios, aplicaron cargos y redondeos sin consentimiento y no entregaron notas o comprobantes.

Para aprovechar El Buen Fin, la Profeco recomienda a los consumidores hacer un consumo responsable que no desequilibre su presupuesto, planear las compras con tiempo, hacer una lista de lo que necesitan o piensan comprar, revisar las etiquetas de los productos para verificar que estos cumplan con sus necesidades y presupuesto, así como guardar los tickets por si requieren hacer alguna reclamación, cambio o devolución.

Los consumidores también deben revisar las garantías de los productos que compran y verificar que los proveedores las sellen para poder hacerlas válidas, tener cuidado con las promociones de 2 x 1 o 3 x 2, porque aunque el costo unitario es menor, a veces puede convertirse en un desembolso mayor, ser precavido en las ofertas que se anuncian con pagos a meses sin intereses y comparar para encontrar los mejores precios.

Información de La Jornada