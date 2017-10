Recriminan mujeres violencia política y cultura machista porque frenan igualdad

A 64 años del reconocimiento del sufragio femenino en México y a 107 de ser reclamado, mujeres tlaxcaltecas se pronunciaron contra la violencia política y la cultura machista, pues son factores que aún frenan su condición de igualdad en el ejercicio del poder y coincidieron en que el avance logrado todavía es insuficiente.

A convocatoria del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), integrantes de las dirigencias de partidos políticos, consejeros electorales, magistrados y académicos, reflexionaron en torno al tema en mesas de trabajo celebradas en el auditorio de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus III de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicadas en la ex fábrica de San Manuel en San Miguel Contla.

Reconocieron que los avances en mecanismos para logar igualdad son innegables, sin embargo, la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad e Inclusión del ITE, Denisse Hernández Blas, aseveró que aún “necesitamos vencer estereotipos, prejuicios, intolerancia, exclusión y desigualdad”, por lo que planteó un trabajo conjunto entre hombres y mujeres para cerrar esta brecha.

La paridad de 50-50 es insuficiente

En este sentido, Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del ITE, resaltó que la escasa participación femenina en cargos de decisión y poder, no es por falta de interés ni de capacidad, sino “producto de barreras culturales”.

En los hechos –dijo- nuestra participación sigue siendo un gran pendiente en la agenda de la sociedad y de las instituciones obligadas a generar las condiciones “que eliminen los más resistentes trozos de techos de cristal que aún imponen barreras y limitan el empoderamiento femenino”.

Hizo referencia a la reforma electoral de 2014, que pretendió lograr una democracia igualitaria, pues el sistema de cuotas se transformó a uno paritario, en cuanto a postulación de candidaturas, la cual debe ser garantizada por el ITE, pero instó a partidos a ser aliados y a estar comprometidos para conseguirlo.

Al tiempo, lamentó que el Congreso local no tomó en cuenta la propuesta del ITE para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de paridad para hacer efectiva la proporción de 50 por ciento de candidaturas para mujeres, tanto en la integración de ayuntamientos como del propio Poder Legislativo.

Aseveró que el ITE se encuentra en pláticas con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que en fechas próximas se instale en esta entidad el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, a fin de difundir información puntual al respecto, cifras y materiales, para facilitar investigaciones y análisis de especialistas.

Las síndicas son agredidas en el ejercicio del cargo

Elida Garrido Maldonado, representante priista ante el Consejo General del ITE, puntualizó que pese a la legislación, en los hechos la paridad no está garantizada. En el caso de integrantes de ayuntamientos, particularmente de síndicas, “nos hemos dado cuenta que han sido violentadas, en algunos casos, por los propios presidentes municipales al no dejarlas ejercer al 100 por ciento sus funciones”.

Esta circunstancia ha causado problemas sociales porque generan descontrol al interior de una administración, pues no les pasan las cuentas públicas para firmar, “muy distinto si se trata de un hombre, hacia el que sí hay cierto respeto”.

Coincidió que el problema es “la cultura machista, más que de tipo legal”, por lo que es necesario concientizar, especialmente en municipios pequeños, pues cuando en el partido se efectúa un proceso interno, “aún dicen que quieren a un hombre como candidato”, no a una mujer. Exigió más capacitación.

Su correligionaria, Fabiola Sue Nava, diputada suplente, expuso que todavía no se ha alcanzado lo esperado, ya que de los 60 ayuntamientos, solo seis son presididos por una mujer, “es un número alarmante”, y nada más hay siete legisladoras locales.

Generar estrategias para competir contra candidatos varones; violencia política

Reprochó que el sueldo de la población femenina, tanto en el ámbito público como privado, sea menor, así como su acceso escaso a seguridad social. Pero advirtió “que nosotras mismas nos flagelamos”, pues cuando “vamos a verlas para proponerles una candidatura, fueron las primeras en decir no, porque no creen en sus capacidades”. Aunque, destacó la importancia de generar estrategias para competir económicamente con un candidato varón, pues “muchas no tienen recursos… la violencia política existe”.

Margarita Cisneros Tzoni, invitada por el Partido del Trabajo (PT), señaló que la paridad de 50-50 no es suficiente y que un reto es abrir el micrófono para dar voz a mujeres indígenas y en condición de pobreza, además de enfrentar con congruencia la violencia política, pues “el patriarcado ha venido abriendo esa brecha histórica y hoy, con diferentes rostros, la quiere materializar y más en la contienda electoral”.

Sufragio femenino y retos

Cintia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que la norma debe aterrizar, si no “de qué sirve”. La panalista Alma Delia Padilla realzó que la igualdad debe también trasladarse a jóvenes. “No queremos ser más sino iguales”. Mientras, el morenista José Luis Ángeles subrayó que la igualdad para mujeres no puede esperar hasta el año 2030. Así, en la conmemoración del sufragio femenino en México, disertaron sobre los “Avances y retos en torno al sufragio femenino en México” y “Buenas prácticas para fortalecer la participación política” de este sector.