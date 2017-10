Incumplen Benito Juárez, Calpulalpan, San Juan Totolac y Santa Apolonia Teacalco con entrega de cuenta pública de tercer trimestre

Cuatro de los 60 ayuntamientos del estado de Tlaxcala incumplieron con su obligación legal de presentar su cuenta pública del tercer trimestre del presente año, por lo que serán sancionados al menos con el pago de una multa, informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro Corona.

Ello porque los alcaldes de Benito Juárez, Calpulalpan, Totolac y Santa Apolonia Teacalco no entregaron en tiempo y forma sus estados financieros del periodo julio-septiembre de 2017, pues no remitieron al Congreso local la comprobación del gasto que efectuaron en dicho periodo.

De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Política local, son facultades del Congreso local, fracción XVII, en materia de Fiscalización, recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Organismos Autónomos, municipios y demás entes públicos y turnarlas al Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Además, la Ley de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala establece que la cuenta pública será presentada por los titulares de los entes fiscalizables para su revisión y fiscalización al Congreso, en forma impresa y digitalizada, la cual será remitida al OFS para su revisión y fiscalización. Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite su procesamiento.

Además, puntualiza que la cuenta pública se presentará por periodos trimestrales dentro de los 30 días naturales posteriores al periodo de que se trate. En caso de incumplimiento, el OFS requerirá y apercibirá a los servidores públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en el caso de que no lo realicen en un último término de cinco días, contados a partir de la notificación del requerimiento y apercibimiento, procederá a fincar la responsabilidad correspondiente y se impondrán las multas conforme a lo que establece el artículo 73 de esta Ley.

Independientemente de las multas y sanciones que se impongan, los entes fiscalizables están obligados a presentar la cuenta pública. El OFS informará al Congreso en un lapso no mayor de 10 días, de las cuentas públicas que sin causa justificada no se hayan presentado por los entes fiscalizables por el trimestre que corresponda, para que éste denuncie ante la autoridad ministerial por la probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones que correspondan.

Pese la falta de cumplimiento de cuatro ayuntamientos, Amaro Corona destacó que es alto el índice de entrega de estados financieros, ya que éste es de 93 por ciento.

Respecto a los poderes y organismos autónomos, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización informó que todos cumplieron con dicha responsabilidad, por lo que ahora iniciarán con el análisis de los estados financieros.

Alto índice de cumplimiento de cuentas públicas, afirma diputado Alberto Amaro pic.twitter.com/pfi9sDN8gz