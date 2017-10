Son falsos militantes de Morena los que encabezan protesta vs la designación de Barbosa: Biestro

El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, denunció que personajes que no tienen participación en el partido pretenden descalificar el proceso de selección de coordinadores de organización –considerada la antesala de las candidaturas de la elección de 2018.

Biestro explicó que esta mañana dos personas que se hicieron pasar por militantes del instituto político de izquierda anunciaron la conformación de un Frente Amplio contra las Imposiciones.

“No conozco a estas personas, no son miembros de esta estructura, no los he visto en los eventos de Morena ni en los conversatorios. No tienen la facultad para dar un posicionamiento oficial”, señaló.