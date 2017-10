La compañía Gestos festeja 30 años y gira por Sudamérica

La compañía Gestos y su fundador Paco Gutiérrez está de triple festejo: por sus 30 años de trayectoria, por la gira que en próximas semanas hará por países sudamericanos, y por el haber ganado, al lado de estudiantes de bachillerato, ocho de los 10 premios que a nivel estatal otorga Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti).

Del primero, cuenta el “hacedor de teatro”, es una conmemoración que sirve para recordar que Gestos es una compañía que tiene un compromiso: el llevar teatro a quienes no tienen acceso a él. Lo ha hecho a partir de la comedia, con el montaje de obras de este género que se encaminan hacia la reflexión.

“Es un teatro de denuncia social a modo de comedia, que se afianza en autores mexicanos -como Alejandro Licona-, en su propias dramaturgias, producciones y música”, señaló Gutiérrez durante una entrevista.

Agrega que no ha sido fácil recorrer este camino ni dejar esta huella, sobre todo cuando no se tiene el apoyo gubernamental y todo es de manera independiente y autogestiva.

Un sello de la compañía, abunda Gutiérrez, es la humildad de su trabajo, ya que lo mismo se presentan en plazas públicas, escuelas, asociaciones civiles o sociedades anónimas, que teatros importantes como el Degollado en Guadalajara o el Juárez de Guanajuato.

Menciona que Gestos ha estado presente en más de 25 países de Europa, Asia, África y América, en éste último continente en países sudamericanos tal como será la próxima gira que inicia el 9 de noviembre que lo llevará a visitar Uruguay, Paraguay y Argentina, acompañado por el estudioso del teatro Raúl Rodríguez da Silva y Luz Saldívar, pisando varias ciudades y en algunas acompañado por el actor peruano Juan Maldonado.

Esta gira, precisó el actor y director, se acompasa con el trabajo de formación teatral que ha realizado desde hace tiempo y que en el último año se vio reflejado en el taller que emprendió con alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 229 de Tehuacán, con apoyo de su directora Sofía Pérez.

Al lado de 12 alumnos, Paco Gutiérrez trabajó en un taller de teatro que rindió sus frutos: el participar en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura que organizó la Dgeti a nivel estatal, y que tuvo su sede en el Teatro Victoria del municipio de Zacatlán.

Ahí, el grupo presentó la pieza Teatro para adolescentes y otras historias fabulosas del dramaturgo Ramón Perea obteniendo ocho de los 10 galardones a entregar; entre ellos mejor Dirección, Actriz y Actor.

En ese sentido, el hacedor de teatro concluyó que para él la disciplina y este tipo de actividades no se tratan solamente de formar actores, sino más bien de hacer “mejores personas”.

“Fue a los 9 años cuando boleaba zapatos cuando vi una obra que en su momento no sabía de cuál se trataba pero ahora sé que era Médico a palos de Moliére ni que era lo que hacía. Era teatro y supe que yo lo haría. Si no lo hubiera hecho, me muero”, afirmó Paco Gutiérrez, quien ya prepara un anecdotario que llevará el título de La pulga habladora.