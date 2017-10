El facsímil del Gabinetto armónico publicado por la UAP es premio García Cubas del INAH

El Gabinetto armónico de Fillippo Bonanni, autoría de Marcello Piras y Gustavo Mauleón Rodríguez, una obra publicada por de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fue el texto premiado en la categoría de Edición Facsimilar en el Premio Antonio García Cubas que entrega el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Asimismo, el Códice Sierra Texupan, un trabajo de Cecilia Rossell Gutiérrez e Hilda Aguirre Beltrán, publicada por la misma UAP, recibió la mención honorífica en dicha categoría.

Ambos galardones fueron recogidos por Mercedes Salomón, directora de la Biblioteca José María Lafragua de la UAP, en un acto encabezado por el titular del INAH, Diego Prieto, y celebrado días atrás en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, en la ciudad de México.

El galardón que el instituto entrega anualmente al mejor libro y labor editorial, evoca al destacado escritor y geógrafo Antonio García Cubas (1832-1912), quien con sus obras trató de unir en el siglo XIX la historia, la población y el territorio nacional.

Este año, el certamen contó con la participación de 64 títulos de 41 sellos editoriales de diversas instituciones públicas, académicas y privadas. Es considerado el único premio que estimula la labor editorial en los ámbitos de la antropología y de la historia.

El premio consiste en un diploma para el autor y una réplica de una figurilla teotihuacana hecha en cerámica, así como la adquisición de obras de la casa editorial ganadora por un valor de 50 mil pesos, las cuales enriquecerán los acervos de la red de bibliotecas del INAH. Mientras que a los reconocidos con una mención honorifica se les entregó un diploma y una reproducción de una copa colibrí de la cultura mixteca.

En esta edición, el jurado estuvo integrado por destacados escritores, editores y especialistas como Salvador Rueda Smithers, Antonio Saborit, Baltazar Brito Guadarrama, Gerardo Villadelángel, Gerado Kloss y Antonio Reina.

Dicho jurado determinó conceder los siguientes galardones: en la categoría Obra científica, el premio corresponde a Antropología de lo nefasto en comunidades indígenas, de Daniéle Dehouve, editada por El Colegio de San Luis; en el ámbito de Divulgación, el galardón fue para Historias desconocidas de La Revolución Mexicana en El Paso y Ciudad Juárez, de David Dorado Romo, publicado por Ediciones Era; y en Obra infantil el premio fue para La declaración de los derechos de las mamás y la declaración de los derechos de los papás, de Elisabeth Brami y Estelle Bilon-Spagnol, una publicación de Ediciones Tecolote y la Secretaría de Cultura.

En la categoría Libro de arte, la máxima distinción se la llevó el volumen In the field of north. En los campos del norte, de David Bacon, publicación de El Colegio de la Frontera Norte y la University of California Presse; y en el rubro al Mejor catálogo, el premio fue para A los artistas del mundo, edición de Ekaterina Álvarez para el Museo de la Solidaridad Salvador Allende México / Chile 1971-1977, publicada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y el MSSA.

Se declararon desiertas las categorías Novela histórica, Obra juvenil y Texto escolar.