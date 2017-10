Enfrenta Congreso déficit de 800 mil pesos; en riesgo salario de diputados, afirma Sánchez García

A dos meses que concluya el año, el Congreso local registra un déficit de 800 mil pesos y de no recibir recursos adicionales vía ajuste trimestral o ampliación de gasto, el salario de los 25 integrantes de la LXII Legislatura estaría en riesgo, reveló el presidente del Comité de Administración Juan Carlos Sánchez García.

Por ello, está en espera que el pleno del Congreso local autorice la liberación de los recursos que le corresponden al Poder Legislativo por los excedentes de las participaciones federales que llegaron a Tlaxcala en el trimestre julio-septiembre de este año.

Esas declaraciones se dan, después que el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro Corona abrió la posibilidad de modificar la propuesta del Ejecutivo estatal en torno a la distribución del tercer ajuste trimestral de 2017 al considerar que no existe una correcta distribución.

De acuerdo al diputado perredista, en esta ocasión los Poderes Legislativo y Judicial recibirán poco más de un millón de pesos cada uno, mientras que el Ejecutivo se asignó alrededor de 83 millones de pesos, lo cual no se ajusta a la fórmula de distribución.

Sin embargo, el presidente del Comité de Administración del Congreso local dejó en claro que las prestaciones de fin de año de las personas que laboran en el Poder Legislativo, tanto sindicalizados y de confianza, están garantizadas, pues es una partida que se tiene considerada desde el inicio de la Legislatura.

No está en riesgo el pago de los compañeros sindicalizados, tendríamos que retener sueldos de diputados, de los trabajadores no tomaríamos sus prestaciones esas si están garantizadas. Al final de cuentas ese déficit que hoy tenemos seria para ver cómo lo reponemos el siguiente año, hasta hoy mientras no tengamos dinero no podemos definir que tenemos programado algo, apuntó el panista.