TSJE enfrenta severa crisis financiera; requiere 20 mdp: Cordero

El Poder Judicial de Tlaxcala enfrenta una severa crisis financiera generada por un déficit de al menos 20 millones de pesos, sostuvo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), Elsa Cordero Martínez, quien refirió que no está descartada la posibilidad de que requieran una ampliación presupuestal.

En entrevista, la magistrada sostuvo que debido a que este año el Poder Judicial dejó de recibir recursos extraordinarios de las participaciones federales, éste dejó de percibir alrededor de 20 millones de pesos por lo que ahora, con la restitución de ese derecho, vía reforma al Código Financiero, demandaron una distribución equitativa de esas redistribución,

A nosotros que se nos haya dejado de la posibilidad de dotarnos de ajustes trimestrales nos genera una verdadera crisis, una severa crisis porque nosotros planeamos recibir 20 millones de pesos de ajustes, de lo cual no hemos recibido nada y nos genera una preocupación financiera no recibir esos ajustes, necesitamos arreglar esta situación porque de no ser así enfrentaremos un déficit al terminar el 2017, apuntó.