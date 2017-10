Fundación UAT paga guardería a 35 estudiantes que son madres: Elizalde

Actualmente, la Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) apoya con becas a 35 estudiantes que son madres, aunque el presidente de este organismo, René Elizalde Salazar reconoció que la solicitud de este tipo de apoyos es amplia.

Añadió que este programa de becas es de reciente creación en la institución y consiste en el pago del costo de inscripción a una guardería donde las jóvenes mamás pueden llevar a sus hijos. “La intención es que logremos que las compañeras que son madres y están estudiando una carrera universitaria no trunquen sus estudios por las dificultades que implica atender un hijo”, comentó.

Elizalde Salazar aseveró que este programa ha tenido mucho impacto entre la población estudiantil, “pues no pudimos solventar el 100 por ciento de las solicitudes, nos siguen llegando peticiones, pero, obviamente, la convocatoria tiene un periodo de vigencia”.

Expuso que inicialmente se otorgaron 25 apoyos a igual número de alumnas, sin embargo, a través del Voluntariado de la UAT, que preside Elvia Bello, se logró ampliar la cobertura a 10 más, por lo que actualmente son 35 madres estudiantes con esta beca.

El funcionario refirió que la Fundación ha solicitado a las facultades que proporcionen información sobre el número de estudiantes que son madres de familia. “Sabemos de manera muy empírica, por maestros que nos han comentado sobre compañeras que se han dado de baja o que han pedido un receso para atender a sus hijos”.

Sí es una circunstancia especial y creo que la institución debe ser sensible a esta situación, al margen de cuáles hayan sido las circunstancias del embarazo y de la maternidad de las compañeras. Se tiene que hacer un análisis más puntual al respecto, no tenemos datos, yo no podría decir que (la deserción) es producto de esto.