Legalmente los tratados internacionales que aborden cuestiones referidas a los derechos humanos, son ley suprema en México; sin embargo, los derechos humanos no son tan utilizados en los procesos de acceso a la justicia, no porque a las personas no nos interese hacer efectivos nuestros derechos, sino porque les subyace una complejidad estructural para su aplicabilidad al no estar armonizados con los marcos legales nacionales, estatales y municipales, quedando así como quimera, en tanto las enormes dificultades para hacerlos valer.

Por otra parte, dentro de los tratados internacionales, como es el caso de los de libre comercio, en la práctica estos, en los hechos, se ubican por encima de la constitución. Para México, desde la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se han ofrecido derechos y prerrogativas que sólo favorecen a los inversionistas transnacionales. La infraestructura material y simbólica (jurídica, administrativa, etcétera) que se diseña e implementa en pro de tratados de libre comercio, no se compara con algunas adecuaciones que en ocasiones se realizan para los tratados de derechos humanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, exige renegociar las prerrogativas del TLCAN, únicamente si estas aumentan en beneficio para Estados Unidos o de lo contrario lo dará por concluido. Como poco debe conocer de historia el señor Trump recordemos la forma en que el TLCAN, desde su firma, 1992 y entrada en vigor en 1994, ha beneficiado principalmente a Estados Unidos, en un segundo, pero no muy lejano plano, a Canadá y ha perjudicado principalmente a México.

Mientras México ubica al TLCAN como “tratado internacional” que lo convierte en ley suprema; Estados Unidos y Canadá lo tienen como “acuerdo comercial” que lo sitúa por debajo de sus constituciones y, en algunos casos, incluso, por debajo de sus constituciones estatales. Esta desventaja jurídica permite a las transnacionales llevar cualquier controversia o conflicto al Centro de Resolución de Controversias del Banco Mundial, una instancia de arbitraje supranacional, que no pasa por un juez sino por un árbitro, por lo que resolverá las controversias en el marco de lo que establece el Tratado y no en los marcos de derechos humanos y justicia. De tal modo que si un presidente municipal quisiera evitar que Coca Cola saquee sus aguas y contaminara sus territorios, sería llevado a dicha instancia de arbitraje, donde, como el TLCAN abre las puertas a las inversiones internacionales sin suficientes requerimientos ambientales, probablemente el presidente municipal que se oponga terminaría sancionado por contradecir al TLCAN. De tal modo que, enmascarado en el discurso desarrollista de supuesto bienestar, se permite y seguirá permitiendo que la inversión internacional protegida por el TLCAN despoje territorios, con el agua, los minerales, recursos y mano de obra que en ellos se encuentra.

Aun así, Trump intenta beneficiar más a Estados Unidos. Defendamos nuestros territorios: ¡No más tratados libre–comerciales!