Denuncian petistas una campaña de Estado en contra de la dirigencia nacional de ese instituto político

Un grupo de militantes del Partido del Trabajo y el diputado local de ese instituto político, Jesús Portillo Herrera se manifestaron en el Congreso local en contra de los que llamaron una campaña de Estado y lodo en contra de ese instituto político, sobre todo, luego de que éste confirmara su decisión de participar aliado con el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Durante la sesión ordinaria del Congreso local de este jueves, un grupo de militantes petistas, con cartulinas denunciaron que la dirigencia nacional de su partido, en especial, Alberto Anaya, ha sido “denostada” por el presunto desvío de recursos por más de 100 millones de pesos, lo cual consideran como una calumnia.

Mientras, desde la tribuna del Palacio Legislativo, el diputado petista Jesús Portillo Herrera hizo eco a estos señalamientos al enfatizar que esa imputación, que llevó a la cárcel de manera preventiva a uno de sus correligionarios como es el líder estatal en Aguascalientes, Héctor Quiroz, es una persecución al llamado partido de la estrella.

“El PT está siendo perseguido por el gobierno federal a consecuencia del posicionamiento que ha tomado nuestra dirigencia nacional de apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador porque representa el verdadero cambio para el país y porque fue el único partido que votó en contra de las reformas estructurales que perjudican a la mayoría de los mexicanos”, sostuvo Portillo Herrera durante asuntos generales de la plenaria en el Congreso.

Abundó que por ello, el gobierno federal “ha desatado una persecución política en contra del PT, como es el caso de Nuevo León, con el castigo insensato para suspender programas que ayudan y favorecen la educación de los niños… no ha venido un solo peso de la federación para este proyecto de educación infantil, sin embargo, este funciona y trabaja porque en el PT no renunciamos a nuestro interés de apoyar a la educación, particularmente a la educación temprana porque el partido la considera como principal línea de desarrollo para la población mexicana”.

En ese sentido, no dudó en señalar que “el verdadero origen de esta represión, es que este domingo 22 de octubre, en el décimo Congreso Nacional del Partido del Trabajo, en un clima de unidad, se ratificó el apoyo al proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y la alianza con MORENA, para el proceso electoral de 2018 y por ello los petistas tlaxcaltecas, damos total apoyo a nuestra dirigencia nacional que encabeza el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, por las falsas acusaciones, mismas que no tienen ningún sustento y le decimos al gobierno federal que el PT no se raja y que vamos a recuperar el país para la transformación de nuestro México. Porque el PT y Morena son el verdadero cambio.