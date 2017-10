CNTE a paro en apoyo a damnificados por sismo en Oaxaca

A partir de la próxima semana, los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán un paro en apoyo a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre, pues las comunidades no han recibido ayuda del gobierno de Oaxaca, como tampoco de la Federación, señalaron sus dirigentes.

El magisterio oaxaqueño aseveró que esta movilización tiene como objetivo seguir articulando fuerza y hacer frente a la embestida del gobierno en contra de los pueblos que buscan un cambio en el país. Agregaron que sigue firme la resistencia en contra de la “mal llamada reforma educativa”.

El Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE) fue el anfitrión del foro “Por la Libertad de los Presos Políticos de la CNTE”, en el que también estuvieron representantes de la sección 36 del Valle de México y se contó con la participación de familiares de los profesores que llevan cuatro años encarcelados y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco.

Nathanael Lorenzo Pablo, integrante de la comisión política de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llamó a los mexiquenses a unificar todas las luchas sociales, para dar la lucha conjunta. “Hemos planteado una huelga nacional, donde todos los sectores estén paralizando al Estado, estén paralizando al país”, abundó.

Recordó que Oaxaca demostró en 2006 que es posible la organización contra gobiernos represores como el del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y que a pesar de la persecución, asesinato y encarcelamiento de los luchadores sociales, quedó demostrado que la organización es más fuerte como ocurrió con la Appo.

En la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo, “hemos resistido el embate de los medios de comunicación, de la campaña de denostación y difamación”. Recordó que los profesores “estamos a favor de que se haga una evaluación para mejorar el trabajo, y tenemos propuestas. Un plan para la transformación de la educación donde se tome en cuenta el contexto social y la tecnología”.

Pero no han sido escuchados y en condiciones de miseria no es posible elevar la calidad del aprendizaje. Si en muchas regiones de Oaxaca, como del país, existe “mucha marginación y no existen los medios para acceder a la educación”, es porque la reforma que impulsa la Secretaría de Educación Pública, “es una completa farsa”.

Mientras, dijo que el próximo lunes inicia paro de labores y plantón, porque tras el sismo del 7 de septiembre “hay muchos damnificados y las escuelas están dañadas y el gobierno o ha querido atender la situación”.

Información de La Jornada