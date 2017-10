Aplazan huelga sindicalizados del ayuntamiento de Tehuacán; le ponen fecha del 5 de noviembre

Tehuacán. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (STSHATP) no inició la huelga que tenía prevista para este miércoles, al respecto su líder, Ivonne Iliana Morales Luna, expresó que eso fue porque decidieron dar una prórroga al ayuntamiento con la intención de que se puedan alcanzar acuerdos entre la Comuna y esa organización laboral.

Ivonne Iliana dijo que son alrededor de 10 millones de pesos los que se adeudan a los trabajadores por diferentes conceptos entre ellos el pago de facturas por medicamentos y estudios médicos que los empleados pagaron con su dinero porque no se les pudo proveer de ellos.

Pagos a jubilados y pensionados que están todavía pendientes, la reubicación total del Hospital Municipal, debido a que su edificio sufrió daños severos por los sismos del mes pasado, así como que se cubran todas las plazas que quedaron pendientes por jubilaciones de trabajadores, son otros puntos que el sindicato exige que se cumplan.

Morales Luna aseveró que el año pasado se acordaron fechas con el ayuntamiento para hacer efectivos esos pagos, sin embargo la comuna incumplió con ese convenio y hasta la fecha el adeudo continúa.

Sostuvo que su sindicato no quiso iniciar la huelga, para no afectar a la población ya que si suspenden labores van a provocar que los tehuacanenses no reciban el servicio que merecen y por lo tanto en una muestra de buena voluntad quisieron dar otra oportunidad al ayuntamiento para dialogar y conseguir acuerdos.

Por su parte el síndico, Miguel Ángel Romero Calderón, manifestó que el juez federal que tomó conocimiento del trámite de amparo que él inició porque el Tribunal de Arbitraje no le notificó correctamente sobre el emplazamiento a huelga, le negó la suspensión del acto reclamado.

Sin embargo aclaró que eso no significa que se les niegue el amparo, de modo que ese procedimiento sigue su curso y confía en que al término del mismo la ley le otorgue la razón, toda vez que el Tribunal de Arbitraje incumplió con un requisito legal al que debió dar cumplimiento.

Adelantó que dará a conocer todos los beneficios que el sindicato recibe por parte del ayuntamiento, esto con el objetivo de que se aclaren aspectos que la ciudadanía desconoce al respecto, pero que tiene derecho a saber porque se trata de dinero del pueblo.