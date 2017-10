Afirma Ortiz que 40 demandas de profesores cesados deben declararse laudos

La dirigente del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT), Citlali Ortiz Cano aseguró que por lo menos 40 demandas interpuestas por docentes que fueron cesados por no evaluarse en 2015 están en condiciones de ser declaradas como laudos por la autoridad laboral.

Empero, advirtió que esto no sea posible como parte de las prácticas dilatorias en que presuntamente han incurrido tanto la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), como una forma de represalia hacia los profesores por su oposición a la reforma educativa.

Ante ello, adelantó que los docentes afectados podrían recurrir a instancias federales para que se dé solución a este proceso legal, pues afirmó que los profesores han presentado todas las pruebas de que su despido fue injustificado, por lo que deberán ser reinstalados en sus plazas y pagarles los salarios caídos.

Ortiz Cano dio una rueda de prensa en las instalaciones de la USET, a donde acudió este jueves para preguntar en el área jurídica de la dependencia el avance de los procesos legales que siguen los profesores que fueron cesados de sus plazas en 2015 por no haberse evaluado en su desempeño.

La mayoría de nuestros procesos ya están en etapa de laudo. Mañana estaré para solicitar en el caso muy concreto mío ya mi laudo, porque se presentaron todos los procesos y así precisamente están muchos casos de los 108 cesados. Ya la autoridad tendrá que ir recibiendo los laudos, expuso.

Empero, la líder del MMT observó la posibilidad de que la autoridad laboral no emita esos laudos o que la USET no los admita. “Si no vuelven hacer alguna situación de marrullería jurídica, alguna chicanada, los laudos tendrán que salir a nuestro favor, porque se ha comprobado fehacientemente que nuestro despido fue injustificado”.

Señaló que en caso de que la JLCA falle en contra de los profesores, “tendremos que ir a una instancia federal y ya ahí va a ser muy difícil que alguna situación estatal pueda obstaculizar a la justicia federal, bueno estamos en México y no podemos echar las campanas al vuelo, pero ya a nivel federal va a ser más difícil”.

Ortiz Cano comentó que acudió, junto con otros docentes cesados, este jueves a la USET porque en una reunión con el titular de la dependencia, Manuel Camacho Higareda hace un mes acordaron que “en estas fechas estaríamos aquí por una respuesta, quizá tiene mucho trabajo o no se acuerde”.

Ya no queremos seguir cobrando sin trabajar. No nos han pagado, pero nos van a pagar hasta el último quinto cuando salga el laudo, porque nuestro despido es injustificado. Entonces para qué van a pagar un día más, cuando nosotros podemos estar ya en nuestro salón justificando el sueldo, pero estamos a lo que ellos digan.