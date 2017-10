Solicitó edil a El Vaticano que santuario de Niños Mártires sea en Tlaxcala capital

La edil de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca asentó que el viaje que hizo a El Vaticano la semana pasada fue con la intención de gestionar que la ciudad capital sea la sede del santuario que se construirá en honor a los Niños Mártires, recientemente elevados a santos el 15 de este mes.

Defendió esta solicitud con el argumento de que dos (Juan y Antonio) de los tres Niños Mártires que fueron canonizados por el papa Francisco fueron originarios de San Esteban Tizatlán, del municipio de Tlaxcala, de ahí que consideró que el santuario dedicado a ellos debe estar en esa comunidad.

“Por qué mi presencia (en El Vaticano), porque dos de los Niños Mártires son de Tizatlán y nosotros estamos viendo la posibilidad de que el santuario se instale en Tizatlán”, expuso Ávalos Zempoalteca, quien aseveró que de edificarse dicho templo en la capital tlaxcalteca incrementará el flujo de turistas.

“Logramos con esto un turismo religioso y un turismo cultural, porque en Tizatlán estamos en el teleférico que ustedes han escuchado. Esos fueron los objetivos que me llevaron a asistir a la canonización de los niños”, apuntó la edil, aunque no precisó si su solicitud tuvo un avance.

Recordó que dicho viaje de ocho días lo realizó acompañada por el síndico Héctor Martínez García, la primera regidora Irma Pluma Cabrera y el presidente de comunidad de Tizatlán, Alejandro Sarmiento Padilla. Afirmó que los gastos de esa gira fueron pagados con su tarjeta de crédito.

Ustedes no van a ver nunca en la cuenta pública un recurso para el viaje a Roma. Pagué con mis tarjetas de créditos personales, yo soy muy amplia en ese criterio, no voy a permitir que nadie cuestione, aunque no tendría por qué cuestionar, pero de todas formas soy previsora, sostuvo.