Pidió asociación retirar imágenes religiosas de la parroquia de San José: párroco

A solicitud expresa de la Asociación de la Virgen del Carmen de la parroquia de San José, dicha imagen fue retirada del templo ubicado en el primer cuadro de la capital tlaxcalteca y trasladada a la casa parroquial, que se encuentra a un costado del inmueble.

El traslado se realizó la mañana de este miércoles bajo la supervisión de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para evitar posibles daños a la pieza, y ante la vigilancia de personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

De acuerdo con el párroco de la iglesia de San José, Salvador Felipe Cuamatzi Cano, integrantes de la Asociación de la Virgen del Carmen solicitaron el retiro de la imagen, a fin de evitar posibles daños o que se cubriera de polvo por los trabajos de restauración que se realizan al templo, el cual resultó afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Una reconstrucción implica mover materiales y eso genera polvo, por eso es que se trajeron las imágenes, pero como son bienes que están en resguardo del INAH, por eso es que se pidió que ellos mismos asesoraran todo el movimiento y nos dieran los permisos adecuados, explicó el cura.

No obstante, expuso que por el momento no existe la intención de sacar otras piezas sacras de esa iglesia, “allá se van a quedar, dentro del mismo conjunto del templo se van a resguardar lo mejor que se pueda. Además aquí (en la casa parroquial) no tenemos tanto lugar, no tenemos mucho espacio”.

Hay una Asociación de la Virgen del Carmen y ellos veían que se estaban deteriorando las imágenes y por eso hicieron todo este movimiento, para hacerlo de manera legal y transparente para que se pudiera trasladar para acá y por eso se llamó al INAH y a la policía para que resguarden el trayecto.

Respecto de las obras de reconstrucción del inmueble, Cuamatzi Cano refirió que empezaron desde la semana antepasada, pero desconoce cuándo concluirán, pues el INAH no le proporcionó el dictamen, “por noticias del periódico sabemos que se piensan llevar una buena cantidad de meses, incluso, algún comentario de que serían hasta dos años”.

No nos han dado ningún dictamen por parte de INAH, pero ellos llegaron a un convenio con el Obispado de Tlaxcala, de que no van a tratar esto con cada uno de los sacerdotes, sino de institución a institución, ellos llevarán los acuerdos propios, los trámites conducentes, comentó.

Dijo que ha tenido la oportunidad entrar al templo y constató que el sismo provocó un boquete “muy grande en la parte del coro de la entrada, además la cúpula pequeña de la torre está desbalanceada y está a punto de venirse abajo, pero de que la apuntalaron se va a recuperar. La linternilla de la cúpula mayor es la que se destruyó y habrá que recuperarla o rehacer”.

Recordó que por el sismo de 1999, la cúpula se abrió y la recuperaron inyectándole concreto, “eran los procedimientos de esa época, yo no estaba aquí. Otra cosa no se ha intervenido el templo para nada” desde entonces.