Piden diputados y alcaldes que el 2% del presupuesto de 2018 se destine a obras y acciones específicas

Integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y la mayoría de los alcaldes y representantes de éstos respaldaron la propuesta de destinar 2 por ciento del total del presupuesto de egresos del estado de 2018 para obras y acciones específicas en las Comunas.

Este miércoles, el presidente y la vocal de la Comisión de Finanzas del Congreso local, Alberto Amaro Corona y Guadalupe Sánchez Santiago sostuvieron un encuentro con alcaldes, tesoreros y representantes de éstos de al menos 49 de los 60 municipios, a quienes les presentaron el proyecto de integración participativa del presupuesto de egresos del próximo año.

En el cónclave, el perredista Amaro Corona sostuvo que es necesaria la participación de los ayuntamientos, organismos autónomos y poderes en la conformación del gasto, a fin de que en éste se integren propuestas y planteamientos de todos.

Es una forma de intervención de parte de quienes no tienen la atribución para participar y decidir directamente en la distribución de los recursos públicos y en esencia busca actualizar la democracia, como una política pública concreta, en al menos dos sentidos: ampliando su deliberación a los ciudadanos e incluyendo a éstos en la toma de decisiones.

Para ello, propusieron la necesidad de cerrar filas entre todos los actores a fin de adecuar hasta en 2 por ciento el presupuesto de egresos del estado y etiquetar dichos fondos para obras y acciones específicas de cada municipio y poder. Con ello, en los hechos, y de confirmarse, serían más de 300 millones de pesos los que serían etiquetados.

De manera particular, impulsaremos que hasta un 2 por ciento del presupuesto de egresos sea para las propuestas que hagan los entes públicos relativas a obras concretas, para la realización de un programa específico, para resolver necesidades de mantenimiento o de modernización de las instalaciones o para proporcionar eficaz y eficientemente el servicio público, entre otras propuestas, las cuales deberán estar debidamente etiquetadas para que haya plena transparencia en lo que se pide y en lo que se gasta. No deben ser propuestas para gasto corriente, ni para obras o programas no prioritarios ni suntuosos, es decir, debe estar plenamente justificada su inclusión en el presupuesto como una necesidad de interés público o social, refirió la propuesta.