CE: SEPE y Sesa acumulan mayor múmero de observaciones por gasto

Por su dimensión y cantidad de población atendida, las secretarías de Educación Pública del Estado (SEPE) y de Salud (Sesa) son las dependencias más recurrentes en observaciones por parte de la Contraloría del Ejecutivo (CE), porque no subsanan correctamente algún procedimiento administrativo.

Sin embargo, Maricela Escobar Sánchez, titular de la CE, sostuvo que la intención es que esta administración estatal nueva cierre de manera “eficiente, eficaz y responsable”, el ejercicio fiscal 2017, su primer año.

En la víspera, refirió que “hay cuestiones, no de malversación de fondos, sino en el sentido de que en algunas ocasiones, no en todas –precisó-, no se subsana de manera correcta un procedimiento administrativo que hay que complementar, por lo que es ahí donde surge una observación y donde estamos trabajando”.

Las observaciones deben ser solventadas para demostrar gasto adecuado

Explicó que en ocasiones algún requisito no se obtuvo en el momento, “ya sea porque no se conocía o porque no se pudo satisfacer al 100 por ciento, pero se tuvo que erogar el gasto o hacer una adquisición”.

La funcionaria comentó que al identificar situaciones de este tipo, la CE trabaja en la solventación, ya que puede tratarse del caso de una carretera inconclusa u otra acción, pero cuyos fondos asignados deben justificarse adecuadamente.

Escobar Sánchez negó que la comprobación del gasto y del destino del recurso, sean una debilidad de las dependencias. En este sentido -afirmó- “no hay ningún problema, sino que sucede que a veces el proveedor no trajo su constancia de no adeudo, de cumplimiento de obligaciones fiscales”.

Por tanto, aseguró que las acciones están enfocadas a la realización de observaciones “para que todo el procedimiento quede debidamente substanciado y recopilado”.

Cierre de ejercicio “eficiente, eficaz y responsable”, prevé

SEPE y Sesa son las dependencias en las que con mayor frecuencia la CE efectúa observaciones, en función del tamaño y del número de personas a las que atienden, de ahí que coordinadamente coadyuva con ellas en la solventación de las recomendaciones.

La contralora respondió que en este momento “estamos trabajando en el cierre del ejercicio, a partir del mes de octubre estamos empezando y conscientes que es una labor ardua, pero estamos enfrentando las cargas con mucha responsabilidad”.

En el tema de quejas contra servidores públicos, recalcó que es importante que sean ratificadas por las personas que las presentaron, a fin de que la CE actúe.