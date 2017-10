Crean grupo asesor para reconstrucción de escuelas

Con el objetivo brindar a la sociedad mexicana la certeza de que el proceso de reconstrucción de las escuelas del país, dañadas por los sismos se septiembre pasado, se realizará con estándares de excelencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó de la creación de un grupo técnico asesor para la reconstrucción de planteles educativos.

Conformado por especialistas en ingeniería civil y de seguridad sísmica de construcciones, el grupo está integrado por Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, Óscar de la Torre, José María Riobóo y Rodolfo Valles Mattox.

Este grupo de expertos ingenieros mexicanos colaboraron en el diseño y reforzamiento de las escuelas públicas del sismo de 1985.

En la primera sesión de trabajo, el director general Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, destacó la capacidad técnica de este grupo que brindará asesoría a la SEP en este proceso de reconstrucción de las escuelas, tanto en lo que se refiere al desarrollo de proyectos como en la ejecución y supervisión de obras.

El funcionario de la SEP dijo que durante esta primera sesión se presentaron comentarios y observaciones de los integrantes, a fin de definir el programa de trabajo y la ruta crítica por entidad federativa, ya que no todas las zonas donde se presentaron los sismos tienen las mismas características.

Entre las funciones que desempeñará están: colaborar y asesorar en el diseño y supervisión de los proyectos, y presentar al menos seis propuestas de prototipos para rehabilitación estructural de las edificaciones dañadas en todas las entidades federativas afectadas por los sismos.

De igual forma, el grupo asesor deberá presentar un diseño curricular de un curso de capacitación y entrenamiento tanto para las empresas constructoras como para las empresas de supervisión, dándole el carácter de obligatorio para participar en la ejecución y seguimiento de obras educativas, y por último verificará que las estructuras sean de un nivel todavía superior de seguridad y tomando en consideración el tipo de suelo y el coeficiente sísmico de la región específica.

Sergio Alcocer Martínez de Castro es un ingeniero civil, académico e investigador mexicano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos.

Óscar de la Torre Rangel, es un estudioso de la seguridad sísmica de las construcciones, evaluación y reparación estructural de edificios.

José María Riobóo, es ingeniero civil con especialidad en estructuras, pertenece a la Academia de Ingeniería de México.

Rodolfo Valles Mattox cuenta con un doctorado en Ingeniería Sísmica por la State University of New York at Buffalo.

Información de La Jornada