Armenta Mier refrenda su apoyo a AMLO y a Barbosa; “no seré un obstáculo en el partido”, dice

El diputado Alejandro Armenta Mier refrendó su respaldo y apoyo a Andrés Manuel López Obrador como candidato de Morena a la presidencia del país, pues dijo que él no será un “obstáculo” en la unidad de dicho partido.

En el caso de la designación de Luis Miguel Barbosa Huerta como coordinador de organización en Puebla por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, el ex priista dijo que “no le da vueltas al asunto”, pues sabe que son los coordinadores los que tienen la mayor posibilidad de ser los candidatos, aunque también de no serlo.

Fui el primero -acotó- en manifestar mi respeto al senador Barbosa con el que ayer me reuní para decirle que cuenta con mi apoyo para integrar la estructura ganadora de Morena.

“No hay posibilidad ni de chantaje ni de simulación”, sentenció durante una rueda de prensa arropado por su padre Rafael Armenta y su esposa, así como por su coordinador político Ricardo Villa Escalera además de empresarios, amigos y simpatizantes.

Contrario a lo hecho por el economista Enrique Cárdenas quien en la víspera renunció al proyecto presidencial de AMLO, Armenta Mier dijo que tiene claro que el objetivo central es honrar la oportunidad que la mayoría de los mexicanos tienen hacia Morena.

“Soy un hombre de palabra. Estoy comprometido más con las causas que con los cargos. Lo demostré durante 30 años en el PRI. No hay y si lo hay estaría dispuesto a la discusión, (pero) no hay un priista que pueda decir que militando actué con simulación o que antepuse el interés personal antes que del partido. No hay un solo priista que pueda decir que fui mezquino o que chantajee al partido”, señaló.

Por ello, dijo que mantiene esos mismos principios y valores, mismos que se caracterizan por su “disciplina política”.

“Me he conducido sin simulaciones y sin esa mezquindad política que es casual y común, por eso no encajaba en el PRI lleno de complicidades y de protección con el PAN, en torno al ex gobernador de Puebla (Rafael Moreno Valle Rosas).

Armenta Mier reafirmó que es respetuoso de los tiempos y las formas de Morena, ya que la toma de decisiones no está sujeta a “caprichos ni exabruptos”, por lo que dijo que se necesita “la unidad sincera y de fondo” para enfrentar la elección de Estado que se avecina.

“No seré pretexto de nadie ni seré utilizado por nadie para buscar lastimar a un partido que tiene el respaldo mayoritario del pueblo para que se de el cambio en nuestro país y en el estado”, enfatizó.

Aclaró que no dejará Morena para irse a otro partido político pues es simpatizante y miembro del grupo parlamentario en la Cámara de diputados federal.

“Al separarme del PRI me separé de mi pasado más nunca de las responsabilidades de mis actos ni de los resultados. Mi carta política le pertenece a mi familia: a mi esposa, a mis hijos y a mi padre. Mi carta política le pertenece a mis amigos y a mis compañeros de lucha. Soy Alejandro Armenta Mier y no hay nadie atrás de mí, que quede claro. Ningún exgobernador está tras de mí. Atrás de mí están mis principios, mis valores, mi conducta y mis actos que están perfectamente puestos en la mesa del trabajo hecho”, finalizó.