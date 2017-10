83% de millenials de 14 universidades no sienten afinidad por algún partido político: encuesta UPAEP

La mayoría de millenials, es decir, aquellos jóvenes nacidos entre los años 1992 y 1999 que residen en Puebla, no siente identificación con algún partido político en particular, no obstante votarán en las próximas elecciones de 2018.

Lo anterior es derivado de la encuesta sobre Política e identidad realizada por estudiantes de Mercadotecnia de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) que realizó un total de 709 encuestas aplicadas a alumnos de 14 universidades ubicadas en la ciudad.

De éstos, 83 por ciento dijo que no tenía afinidad por algún partido político mientras 84 por ciento dijo que sí ejercería su voto el próximo año, algo que el profesor Mauro García Dominguez calificó como una contradicción generacional.

Señaló que dicha incongruencia también se refleja en otro dato: que 85 por ciento se siente orgulloso de ser mexicano no obstante 86 por ciento optaría por salir del país en su edad adulta lo mismo para trabajar que para residir de manera definitiva.

“El mensaje es de apatía. Es un patrón generacional que no da beneficios y que permite, a quienes están en la política, el tener la rienda suelta para hacer lo que quieran del país”, expuso el catedrático.

Por tanto, señaló que el llamado es a que los millenials adopten una actitud crítica, misma que debe ser animada por la academia. “Desde las instituciones se debe de ser más crítico y alzar la voz”, expuso.

Otros datos en materia política que arroja la encuesta realizada por alumnos de Investigación cuantitativa y estrategias emergentes de investigación de mercados de la UPAEP señala que de los que sí se identifican con algún partido político el 8 por ciento se identifica con el PAN, el 4 por ciento con Morena y el 3 por ciento con el PRI.

Asimismo, del total de encuestados, 42 por ciento no sabe quien le gustaría que ocupara la presidencia del país. De los que sí, respondieron que 14 por ciento refirió que le gustaría que fuera Rafael Moreno Valle y 13 por ciento Andrés Manuel López Obrador.

En el aspecto social, 45 por ciento de los encuestados consideran que son los políticos los que violan más las leyes en el país, seguidos de los ciudadanos con 20 por ciento, 18 por ciento los funcionarios, 7 por ciento los policías y 1 por ciento los militares.

Asimismo, la indagación arroja que 49 por ciento está poco interesado en los problemas de la comunidad, frente a un 45 por ciento que sí está interesado.

De igual forma 61 por ciento de ellos si han metido las manos frente a un problema que les afecta, y 69 por ciento se ha organizado con otras personas para resolverlo.