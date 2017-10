No le tocaba al Congreso de Puebla pedir la alerta de género, se justifica Jorge Aguilar

El presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, justificó que ese poder del estado renunciara a su facultad de fijar una postura sobre la alerta de género que demanda la sociedad civil para Puebla desde 2015, en que “no es la instancia adecuada” ni para aprobar ni para negar ese mecanismo.

Ante las presiones que ejercen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República a favor de la declaratoria por el incremento de los feminicidios y la desaparición de mujeres, indicó que el Poder Legislativo local ha optado por el impulso de reformas con perspectiva de género.

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, son facultades de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, órgano que preside Jorge Aguilar, “presentar al pleno por conducto de la Mesa Directiva, proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones que impliquen una posición política del Congreso”.

En septiembre de 2015, la diputada del PVEM Geraldine González Cervantes presentó un punto de acuerdo al Poder Legislativo para que éste solicitara a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado cumplir con su atribución de iniciar un procedimiento jurídico ante la Secretaría de Gobernación (Segob) federal tendiente a la activación de la alerta. El 26 de septiembre pasado, la legisladora del verde ecologista propuso al Congreso emitir el mismo exhorto, pero esta vez directo a la Segob.

Jorge Aguilar, quien también es coordinador de la bancada del PAN, arguyó en entrevista que ese tipo de puntos de acuerdo nunca fueron dictaminados en comisiones por encontrarse “fuera de lugar”.

Para fundamentar su postura manifestó: “Hay que ser bien claros en algo y les ruego que por favor me ayuden a hacerlo para direccionar adecuadamente el mensaje: el Congreso no es la instancia adecuada ni para aprobar ni para negar la alerta de género, qué implica, que cualquier iniciativa que se haya presentado en el Congreso para aprobar la alerta de género está fuera de lugar, no tenemos facultades para ello”.