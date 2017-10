Jubilado gana amparo a Transparencia para documentar fraude en compra de fármacos por Trewartha

El ex consejero de los burócratas ante la Junta Directiva del Issstep, Alfredo Páez Cruz, ganó un amparo a través de la Ley de Transparencia para acceder documentar el posible fraude o desvío de recursos que efectuó el ex director Roberto Rivero Trewartha, en la compra “fantasma” de 25 millones de pesos en fármacos.

Páez Cruz explicó que Trewhartha, quien actualmente es el director de Carreteras de Cuota, hizo una compra ilícita de fármacos donde no aparecen facturas ni recetas del destino de medicamentos adquiridos por un monto de 25 millones de pesos.

Precisó que el supuesto fraude se dio durante la conclusión del mandato de Mario Marín Torres, y el arribo de Rafael Moreno Valle Rosas al gubernatura de Puebla.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, explicó que la autoridad federal en materia de transparencia ordenó al Issstep informar sobre el destino de los recursos y medicamentos comprados en 2012 en el periodo de Trewartha.

Sin embargo, el trabajador jubilado denunció que el Instituto pretende cobrarle 2.3 millones de pesos por entregar las copias de las recetas médicas que surtieron a derechohabientes durante la gestión del ex funcionario morenovallista.

Alfredo Páez Cruz informó que Rivero Trewartha reportó que el entonces director del Issstep en la gestión marinista, Ricardo Villa Isa, dejó los almacenes vacíos de medicamentos.

Por esta razón, el ex consejero ante la Junta Directiva del Instituto refirió que se le autorizó en diciembre de 2011 a Trewartha la compra de 100 millones de pesos en fármacos y material desechable para cubrir el desabasto.

Sin embargo, relató que para abril del año siguiente volvió a solicitar la comprar de otros 25 millones de pesos en medicamentos, que también fue autorizado pero –sostuvo- nunca se vio físicamente la llegada de los fármacos al Issstep.

Luego de solicitar información a través del Infomex, Alfredo Páez confirmó que Villa Issa había dejado abastecido los almacenes de Puebla, y que Trewartha les había mentido para obtener recursos de manera ilícita.

Por esta razón, dijo que presentó una denuncia contra Villa Issa ante la Contraloría del Estado por peculado, fraude y lo que resulte de la compra ficticia.

Después de un año de insistir en la entrega de la información, comentó que la Contraloría informó finalmente que Ricardo Villa Issa no dejó 2 millones de productos, entre fármacos, jeringas y otros materiales.

Ante la “tomada de pelo” de Trewartha, el entrevistado comentó que se interpuso la denuncia en contra del ex funcionario morenovallista para que dé una explicación sobre el origen de los recursos y los supuestos medicamentos comprados con 25 millones de pesos.

La denuncia se presentó en la primera semana de mayo de 2012, y para fin de mes Alfredo Páez había sido despedido de manera injustificada.

“Era consejero de la junta directiva en representación del sindicato ante el Consejo Directivo del Issstep, y hasta la fecha no me han podido demostrar donde están los 25 millones de pesos en medicamentos que supuestamente compró el flamante ex director del Instituto”, sostuvo.

Relató que hace cuatro años interpuso una denuncia penal contra el ex director del Issstep que hasta la fecha no ha procedido, por incurrir en fraude y peculado en la compra de medicamentos, los cuales asegura nunca fueron entregados físicamente al Instituto.

A casi un lustro de la denuncia, Páez Cruz dijo que espera la elección de los consejeros de la Fiscalía Especializada Anticorrupción en Puebla para presentar un vasto expediente y la queja correspondiente contra el morenovallista.

El declarante confió que este organismo ciudadano lleve a la justicia a quienes defraudaron a los trabajadores al servicio del estado y al propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que también depende del Issstep.

Por último, Páez Hernández informó que a lo largo de cuatro años ha logrado engrosar la carpeta de pruebas en contra de Trewartha, y espera que haya justicia con el nuevo organismo anticorrupción.