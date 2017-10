Confirma PAN expulsión de seis ex militantes; niega Carreón posible afectación

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Carreón Mejía confirmó la expulsión como militantes de seis ex compañeros del albiazul que en los pasados comicios electorales apoyaron a otros institutos políticos o bien, participaron como candidatos de otras fuerzas políticas.

Además, advirtió que estas seis expulsiones pudieran no ser las únicas, ya que están en proceso de sustanciación y resolución al menos 178 denuncias y solicitudes de expulsión, pues en total la Comisión Permanente Estatal del albiazul promovió 184 recursos de este tipo.

Es de recordar que el pasado lunes La Jornada de Oriente dio a conocer que la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN expulsó de sus filas a la ex candidata a diputada federal, Claudia Pérez Rodríguez, así como a otros cinco militantes, quienes durante el pasado proceso electoral local apoyaron a la entonces abanderada al gobierno del estado del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros.

A Claudia Pérez se le suman los nombres de Aurelio Nicolás Méndez Acametitla, Esteban Morales Pluma, Bernardino Romero Jiménez, Víctor Manuel Hernández Durán y Rodolfo Jesús Reyes, quienes aparecen en un video promocional a favor de las aspiraciones a la gubernatura de Cuéllar Cisneros y que fue publicado cinco días antes de la jornada electiva de 2016.

Con esta sanción iniciaron los procesos de responsabilidad instaurados en contra de al menos 180 militantes de Acción Nacional que incurrieron en alguna acción en contra de sus documentos básicos, como es apoyar a un partido o candidato distinto al suyo y para los cuales, la dirigencia que encabeza Carlos Carreón Mejía pidió sean sancionados.

Al respecto, Carreón Mejía reconoció que fue “la Comisión de Orden nacional la que se encarga de hacer las notificaciones, lo que tenemos entendido es que ya hicieron la notificación a través de Sepomex a cada uno de los militantes que les dieron la expulsión que fue la resolución y a nosotros ya nos mandaron vía correo la resolución, pero eso ya se da por hecho la expulsión de esos seis ex militantes”.

Cuestionado sobre la posible afectación que esta resolución tenga en el PAN de cara a los comicios del próximo año, el panista, enfático dijo que “la verdad es que no afecta, porque la realidad es que a veces hay que sacudir el árbol para que se caiga la fruta que está echando a perder a los demás, en este sentido, la gente que no quiera estar con Acción Nacional simple y sencillamente no va a trabajar por partido y es mejor que se vaya”.

Por el contrario, el líder panista refirió que la expulsión lejos de afectarlos los beneficiará, porque “mientras tengas gente realmente comprometida con Acción Nacional y que trabaje por el partido se van a dar resultados, de nada te sirve que tengas gente al interior del partido que apoye a otras fuerzas electorales que fue lo que pasó en la elección pasada”.

En este sentido, Carreón Mejía confió también que en los próximos días y antes del proceso constitucional de 2018 ya exista una resolución respecto al resto de las solicitudes de expulsión que promovió la Comisión Permanente, porque “faltan otros casos y por supuesto, esperamos que ya salga porque eso le da certeza tanto a ellos como a nosotros de contar con un padrón confiable al 100 por ciento. Hay varios casos porque nosotros metimos los casos de gente que participó como candidatos de otros partidos y que apoyó a abiertamente a otros partidos o que participaron como representantes de otras fuerzas, y por supuesto estamos esperando que haya la resolución y salga favorables de la Comisión Permanente que fue la que hizo la solicitud”.