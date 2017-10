Pugnará Comisión de Salud para dotar de recursos a la atención de la insuficiencia renal

La presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Floria María Hernández Hernández anunció que en la discusión e integración del paquete económico de 2018 pugnará porque para el próximo año se incremente el presupuesto para atender de manera integral a quienes padecen insuficiencia renal.

La legisladora perredista abundó que debido a la alta incidencia de enfermos y de muertes por esa causa, Tlaxcala se ha ubicado en los primeros lugares a nivel nacional por esta incidencia, de ahí que consideró urgente dotar de recursos y herramientas al sector salud para abatir ese tema.

Me urge que ahorita que vamos aprobar el presupuesto que platiquemos con el secretario de Salud (Alberto Jonguitud Falcón) para ver qué se puede hacer en relación, porque estoy insistiendo que se apruebe esta ley, mire no hay recursos que alcancen para atender este padecimiento, pero tenemos que poner atención porque es una enfermedad crónico degenerativa que empobrece a las familias y que, a veces, llega una etapa de la enfermedad que llegan a la desesperación y los enfermos dicen: déjenme morir, porque los enfermos creen que han empobrecido a la familia, apuntó.

Para lograr su cometido, la diputada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que abordará el tema con el titular de la Secretaría de Salud (Sesa) a fin de conocer el número de enfermos renales que se tienen en la entidad, esto como parte del proceso de elaboración de una ley que garantice el apoyo del Estado a las personas con este mal.

Por lo anterior, recordó que en abril pasado propuso al pleno del Congreso local una iniciativa para crear la Ley para la Atención Integral de la Insuficiencia Renal en el Estado de Tlaxcala, que, entre otras cosas, busca generar estrategias y políticas públicas para atender de manera integral a quienes padecen de esta enfermedad

Lo tenemos que analizar y por eso quiero reunirme con el secretario de Salud para ver qué podemos hacer, porque en donde se va la mayor parte de recursos es en salud y educación. Entiendo que las actividades no coinciden, pero solicité una audiencia a través del diputado Mariano (González Aguirre) y me comenta que en esta semana nos sentamos para abordar este tema que para mí es de sumo interés, pero no voy a quitar el dedo del renglón y seguiré insistiendo porque no es un compromiso político, sino social y por eso la reunión, creo que él tiene otras propuestas, entonces escuchemos para sacar esta iniciativa, explicó.