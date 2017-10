Ferromex y gobierno se culpan mutuamente por asaltos a trenes

La Secretaría de Seguridad Publica de Puebla volvió a responsabilizar directamente a la empresa Ferromex de la alta incidencia de asalto a trenes en territorio local, luego de que la directora de relaciones gubernamentales para esta empresa y Ferrosur, asegurara que en la entidad el atraco a los vehículos de transporte “está fuera de control” porque “no hay suficiente fuerza” de parte de las autoridades.

Esta mañana Lourdes Aranda, directora de relaciones gubernamentales de Ferromex y Ferrosur consideró que en Puebla no se están haciendo suficientes esfuerzos para detener el asalto a trenes. Entrevistada por el periodista Ciro Gómez Leyva, la funcionaria dijo que tan solo este fin de semana fueron detenidos 18 vagones en Tezoapan donde saquearon carros completos cargados de cosméticos y café entre otras cosas.

En respuesta la SSP emitió un comunicado en el que expresó: “Lamentamos que Ferromex y su vocera emitan declaraciones parciales y unilaterales y no atiendan las fallas que desde hace ya varios meses hemos conminado a corregir, como lo son: 1. 1 No avisar oportunamente los robos a los vagones ya que lo hacen en promedio seis horas después de los saqueos. 2. La falta de denuncias correspondientes por obstrucción y ataque a las vías de comunicación (delito federal) y robo de mercancías ( delito del fuero común). 3. Dar información falsa o inexacta de los manifiestos de carga y de las horas de operación del tren. 4. No subsanar la problemática de los maquinistas, quienes al ser sindicalizados, detienen el tren al momento de terminar su horario de trabajo. 5.1 Falta de exámenes de control de confianza a su personal. 6. El personal de Ferromex permita negligentemente el abordaje de inmigrantes. 7.1 Abandono de vagones, entre otros”.

La dependencia estatal finalizó el comunicado aseverando: “De corregir lo anterior se reforzarían las medidas de prevención básicas para evitar los atracos a los vagones del tren ya que hasta la fecha la empresa ha sido omisa en su corresponsabilidad a esta problemática”.