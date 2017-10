Inopinadamente, tras la renuncia del llamado Fiscal Carnal, Raúl Cervantes, llegó el cese de Santiago Nieto, el Fiscalía Especial en Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de que éste ha pedido la detención del muy visible: César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, de que denunciara las transas de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht y de que insistiera: es necesario aclarar los presuntos desvíos de ayuda a damnificados, entre otras cuestiones. Grave, muy grave que alguien quiera aplicar en serio la ley, sobre todo después de la perorata de Enrique Peña Nieto contra la corrupción, sea apartado de su encomienda.

El funcionario a cargo de la derruida física y moralmente PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que con base al artículo 30 de la ley interior quedaba fuera Santiago Nieto. Frente a lo cual la oposición al PRI, respondió que evitará en el Senado que se excluya a quien, con pausas, ha tratado de hacer valer una institución muy desprestigiada como la Fepade. Bien por los que podrían revalorar también a una Cámara que parece secuestrada por el golfista y hace tiempo acusado de pederastia, Emilio Gamboa Patrón.

Si en realidad se desean unas elecciones mínimamente aceptables, se necesita que el combate a los delitos electorales, anteriores y posteriores, se lleve a cabo en serio. En el caso de César Duarte está comprobado que utilizó al presupuesto de su entidad para favorecer al PRI, descontando quincenalmente a los empleados estatales dinero para el tricolor.

Hace poco, no olvidemos, la Cámara de Diputados, no quiso efectuar la destitución de Tarek Abdalá, Tesorero de Javier Duarte, quienes hicieron varias pillerías para que el PRI saliera adelante en Veracruz, y asimismo, mandaron dinero al centro para tareas partidarias. Ello abona a la corrupción electoral, dígalo o no Enrique Peña.

Santiago Nieto dice que se defenderá ante los senadores. Hace bien y deberíamos todos, independientemente de partidarismos, evitar que se sancione a quien ha tratado, a pesar de escasos resultados, meter orden en un país donde la impunidad y la corrupción son sellos cotidianos.

