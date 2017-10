Construcciones recientes provocaron los daños a los templos: Velázquez

Los daños sufridos por los templos religiosos en los sismos del pasado mes de septiembre fueron resultado, en su gran mayoría, por las construcciones recientes que se realizaron pegadas a las estructuras de las iglesias, reveló el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Emilio Velázquez Gallegos.

Abundó que dichas construcciones elaboradas con armado de concreto representan un peligro para las estructuras de mampostería con que fueron edificados los monumentos históricos, pues en un movimiento telúrico las primeras golpean a la segundas y provocan su inestabilidad.

Esto, expuso, fue lo que pasó en el templo de San José, ubicado en la capital tlaxcalteca, donde fueron localizadas en el último cuerpo de la torre piezas de concreto armado que durante el sismo del pasado 19 de septiembre “patearon” la construcción.

Y en el caso de la parroquia de San Francisco, en Tepeyanco, fue un caso similar, pues “tiene el impacto del anexo que no se nota, pero todas las grietas están al otro lado, hacia la calle y ahí se ve la falla mayor del tambor y de la cúpula. En Natívitas, lo mismo, la casa cural golpeó al templo y empujó el botarel que está dañado”.

Velázquez Gallegos, refirió que dichas construcciones de concreto se han realizado “toda la vida” a espaldas del instituto. “Nos hemos cansado de pedirles a las comunidades, a los párrocos, que construyan pero que no se peguen a los templos, pues, no, los pegan y entonces vienen los sismos y el concreto armado es tan rígido que se fractura y ahí está la prueba, que más se cayeron edificios de concreto que monumentos históricos”.

El monumento histórico, observó, falla en un punto y ese punto se protege, se vuelve a reconstruir y funciona perfectamente bien, mientras que “el concreto falla y falla todo, pues golpea a los templos de mampostería, los saca de equilibrio, por así decirlo, y genera problemas graves. Es como una ola que impacta sobre al arrecife y regresa, aquí es lo mismo, viene el sismo, pega en el anexo y al regresar todos los muros vienen a trabajar de manera distinta y es cuando se vienen las fracturas”.

Para el funcionario federal este tipo de cosas es lo que la gente no quiere entender, “y muchas veces ven en el INAH el gran obstáculo o el que nunca deja hacer nada, el que no cuida o el que se tarda mucho en darles el permiso, “pero no, es que les decimos cómo hacerlo, si no presentan la solución adecuada, no podemos permitir una acción”.

Cuestionó que en muchas de las ocasiones, las comunidades son asesoradas por arquitectos o ingenieros que dicen conocer de restauración, y “esos son los peligrosos porque convencen a la comunidad con tal de hacer la obra y hacen estropicios. La gente que haga esos trabajos debe saber cómo funciona la estructura de un edificio antiguo, debe saber cuidar los monumentos”.

Ante ello, Velázquez Gallegos exhortó a la población a proteger el patrimonio cultural de Tlaxcala, pues reveló que en la comunidad de San Damián, en Ixtacuixtla, la comunidad aprovechó el temblor para demoler la sacristía. “Fuimos un día después del sismo y a los 10 días la demolieron y empezaron a construir zapatas de concreto, columnas, pegadas al templo. ¡Eso no se hace!”.

Observó que si bien el INAH tiene la facultad para detener esas obras, lo que busca es concientizar a la gente sobre lo que se debe hacer, pero “muchas veces se esperan a que el instituto llegue con el chicote y a pegarle a los niños malcriados, pero tampoco, porque no es la forma, más bien es de conciencia.

Hay un presidente municipal, uno de comunidad, un párroco, que son las autoridades que, de alguna manera, tienen relación directa con la comunidad. Ellos son los que nos deben ayudar a cuidar, es su patrimonio, el INAH es federal y cuida el patrimonio de la nación, particularmente, resulta ser el patrimonio de todos los tlaxcaltecas, o de cada estado.

Pero, observó, si la misma comunidad no quiere cuidar su propio patrimonio, “por más que queramos o como ha pasado en diversas ocasiones, tocan las campanas, nos corren o nos encierran. (dicen), aquí hacemos lo que queremos, aquí nadie más que nosotros, en esas condiciones, tampoco voy a exponer al personal, no se trata de pelearnos, de coger el cinturón y darle a los niños, se trata de entrar en conciencia de lo que significa el respeto y el cuidado del patrimonio cultural, eso es lo que tratamos de hacer”, señaló Velázquez Gallegos.

Hay, aseveró, acciones legales y se procede, “pero por qué tenemos que llegar a eso, por qué el terrorismo normativo, no, tenemos que invitar a que la gente entre en conciencia y verdaderamente quiera a su patrimonio, eso es lo que buscamos”.