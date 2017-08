Atiende Condusef 12 casos sobre seguros de vida

El subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Tlaxcala, Edgar Carvajal Espino informó que esta institución ayuda a buscar información sobre el beneficiario de seguros de vida o de cuentas bancarias cuando muere una persona y el deudo lo desconoce.

Este año, la subdelegación ha recibido 12 solicitudes para conocer si la persona que falleció dejó un seguro de vida o una cuenta bancaria a favor de sus deudos.

“A través del servicio Siab Vida se hace una consulta para cuando se muere un familiar y el deudo o los deudos acuden a preguntar si tienen un seguro a favor y de este tipo son 12 de las mil 507 atenciones que llevamos este año”, refirió en entrevista.

Ahondó que la Condusef brinda este servicio a solicitud del familiar de una persona que acaba de fallecer y cree que puede haber un seguro a su favor, pero lo desconoce

Para hacer la solicitud, el interesado debe presentar el acta de defunción, copia de su credencial de elector, acta de nacimiento para que se vea cuál es la relación familiar porque no a cualquiera se le da esta información y Condusef hace el trámite de consulta con todas las aseguradoras del país.

Las aseguradoras responden e informan a la comisión si hay una póliza de seguro o no para reclamar

Si Condusef no brindara este servicio, sería imposible reclamar un seguro a favor porque no se tiene la póliza. “Obviamente esto se hace para las personas que creen que tienen seguro, pero no tienen la información”.

Explicó que el trámite no dura más de 60 días, porque se debe hacer la consulta en todos lados y se lleva ese periodo. “De acuerdo con la Ley de la Condusef, alguien puede hacer reclamo a una institución financiera en un periodo de dos años, por eso 60 o 90 días no quitan el derecho de pelear y una vez que lo peleó, se muere el periodo de dos años, ya que el pleito puede durar tres o cuatro años, pero si ya se inició dentro del periodo de dos años, tiene el derecho de pedirlo”, detalló.

Carvajal Espino dijo que es importante que la ciudadanía conozca que tiene la posibilidad de preguntar por este beneficio, al igual de si hay cuentas bancarias de una persona que falleció y está a su favor, porque muchas veces las esposas no saben que se tienen esas cuentas.