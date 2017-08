Declara TCA improcedente recurso jurídico de ayuntamiento de Chiautempan

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) declaró improcedente el incidente de insumisión al arbitraje que interpuso el ayuntamiento de Chiautempan, a fin de cancelar 33 plazas que se crearon en el trienio pasado a favor del Sindicato 7 de Mayo, por lo que la autoridad municipal impugnó este fallo y obtuvo la suspensión provisional de parte del juzgado primero de distrito.

Al respecto, el presidente del TCA, Miguel Ángel Tlapale Hernández expuso que este organismo declaró improcedente este recurso jurídico porque en términos de la ley no cumplió con los requisitos, esto es, no cuantificó la parte proporcional de vacaciones, que es una prestación que establece la ley y no puede dejar de tomarla en cuenta.

Ante este resolutivo del TCA, agregó, el ayuntamiento se amparó ante el juzgado primero de distrito, a través del juicio de amparo indirecto 724/2017, y se le concedió la suspensión provisional contra este fallo del Tribunal.

“En sesión celebrada el 6 de julio de 2017, por unanimidad, este tribunal resolvió el incidente de insumisión al arbitraje declarándolo improcedente y el criterio tomado por esta autoridad es que no cumplió, al momento de exhibir y cuantificar las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores en términos del artículo 141 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, con la parte proporcional de vacaciones y la ley es muy específica que deberá cumplir en el momento en que interpongan el incidente”, detalló.

El presidente del TCA dejó en claro que la suspensión provisional es en cuanto al incidente de insumisión al arbitraje, pues “no se está resolviendo el fondo del asunto, no tiene nada que ver en cuanto a la acción principal”.

Recordó que la acción principal en este asunto es el reclamo de los ex trabajadores para que sean reinstalados en su empleo y se anule el acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 18 de enero de 2017 en la que se determinó retirar esas plazas.

Tlapale Hernández dio a conocer que el próximo 7 de septiembre se llevará a cabo la audiencia constitucional para determinar si se concede o no el amparo definitivo por esta acción al ayuntamiento de Chiautempan.