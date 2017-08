Los artistas no afiliados al PAU tendrán que negociar su permiso con Gobernación: Nochebuena

Los artistas que no estén inscritos en el Programa de Artistas Urbanos (PAU) tendrán que “negociar con (la Secretaría de) Gobernación (municipal)” su permiso, dado que pueden ser “confundidos” con vendedores ambulantes y, por ende, susceptibles de ser levantados o bien acreedores a una sanción económica por parte del ayuntamiento de Puebla.

En ello reparó la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena Escobar, quien dijo que dicho instituto se hará responsable solo de los 50 artistas que están inscritos en el programa.

Cuestionada sobre si los artistas que no estén inscritos en el PAU podrán o no seguir ocupando el espacio público de la capital, la funcionaria municipal dijo que dicho programa es “voluntario” y por lo tanto solamente se inscriben los que quieren recibir sus “beneficios” como el formar parte de las caravanas culturales o el tener acceso a talleres formativos, proyectos que no se han realizado aún.

Durante una entrevista, Anel Nochebuena enfatizó que sobre el PAU solamente hay confusión y mala información.

Lo que quiere el IMACP con la ejecución de este programa, agregó, es “que los artistas trabajen en la legalidad en la calle y no sean confundidos con ambulantes porque no lo son, y que Gobernación no los tome como tal”.

A pregunta expresa sobre si el IMACP escucha o desestima la realización de marchas y foros ciudadanos en los que se ha analizado a fondo el PAU, el cual ha sido señalado como un programa que vulnera la libertad de expresión y de trabajo, entre otros derechos universales, dijo que en el instituto que ella encabeza está “abierto a recibir cuestionamientos“.

En ese sentido, refirió a lo hecho por el Consejo ciudadano de Cultura que preside la académica Mariela Arrazola Bonilla además de la reunión que tuvieron con algunos artistas urbanos, los mismos que ya están inscritos en el programa.

Particularmente, sobre la petición de abrogación del PAU hecha por ciudadanos, artistas, periodistas, activistas y académicos participantes en dos foros, Nochebuena Escobar señaló que a su oficina no ha llegado petición alguna.

“Sigo esperando. Si alguien quiere mandar sus peticiones porque ni al IMACP ni a los regidores ha llegado nada”, sostuvo.

Nochebuena Escobar indicó que “el IMACP ya ha hecho señalamientos para evitar confusiones y se revise la ley”.

Incluso, mencionó que el IMACP no es la estancia por la cual el PAU pueda sufrir cambios o la abrogación que exigen ciudadanos.