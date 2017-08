Un exceso y una grosería pretensión de magistrados del TET por tener un haber de retiro

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria calificó como un exceso y hasta una grosería la propuesta de los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) de reforma constitucional en materia electoral, a través de la cual plantean la autoasignación de un haber de retiro o pensión cuando concluyan sus funciones.

Este lunes, La Jornada de Oriente dio a conocer que los magistrados electorales locales quieren la asignación de un haber de retiro o pensión cuando concluyan sus funciones, situación que fue criticada por el líder del PRD.

“Ellos quieren su haber de retiro, su jubilación vitalicia que me parece un exceso, creo que con lo que ganan, con lo que perciben, con los bonos que tienen mientras están en el cargo, es suficiente como para que haya después una carga extra al erario que se paga con los impuestos de la gente para que los señores estén cómodamente en su casa descansando, me parece una grosería porque ni ustedes ni yo recibiremos una pensión vitalicia y menos una pensión del 100 por ciento, me parece un absurdo”, consideró.

Por lo anterior, dijo que la postura de las bancadas del PRD y Acción Nacional en el Congreso local es no respaldar la propuesta de los magistrados del TET, ya que ello afectará al erario debido a que se plantea una pensión vitalicia.

“Lo he platicado con el diputado (Adrián) Xochitemo, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, también con el diputado (Alberto) Amaro y con el secretario de la comisión que es Sergio (Juárez) y la determinación es que es un absurdo. Lo que me dijo el diputado Xochitemo es que el PAN está de acuerdo en no ir en ese tema y me parece que quien está más interesado en dejarlo pasar es el PRI”, apuntó.