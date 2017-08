Sin incidencias, inició el ciclo lectivo 2017–2018 en la entidad: USET

El regreso a clases correspondiente al ciclo escolar 2017–2018 se llevó a cabo sin ningún contratiempo en el subsistema de enseñanza básica y normal de la entidad, afirmó el titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Manuel Camacho Higareda.

Si bien observó que al momento de la entrevista no tenía información sobre algún porcentaje de ausentismo en los planteles públicos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, dijo que no tenía reporte de algún incidente que interrumpiera el inicio de las actividades académicas.

Expuso que el comienzo del ciclo escolar 2017–2018 tuvo la particularidad de coincidir con el eclipse parcial de sol que se registró este lunes en la mayor parte del país, pero sostuvo que este fenómeno natural no fue obstáculo para que los alumnos regresaran a las aulas tras el periodo de vacaciones de verano, que concluyó el pasado 18 de agosto.

En este tenor, Camacho Higareda señaló que no se implementó alguna estrategia específica en los planteles para prevenir riesgos en los alumnos por la vista directa del eclipse, pero recomendó a los menores y docentes a tomar las medidas necesarias para evitar posibles daños a su salud.

“Hasta el momento, por fortuna, no tenemos incidencias que reportar, las escuelas abrieron todas. Desde luego tenemos una particularidad, hay un eclipse, entonces es probable que eso tenga que ver con cierto grado de asistencia, sin embargo, ya me han reportado que no hay gran ausentismo”, comentó.

El funcionario estatal expuso que la USET tampoco dio una indicación oficial para adelantar la hora de salida en las escuelas del turno matutino, aunque observó que si algún director de plantel tomó esa determinación debió hacerse en acuerdo firmado con los padres de familia.

La inauguración del ciclo escolar será este martes

Cabe referir que la inauguración oficial del ciclo escolar 2017–2018 en el subsistema de educación básica local se realizará este martes en la escuela Melchor Ocampo, ubicada en el municipio de Españita.

Al respecto, Camacho Higareda aseguró que los libros de texto gratuito que utilizarán los alumnos durante el año escolar ya fueron entregados en su totalidad en los planteles en tiempo y forma, “estuvimos trabajando sobre eso durante el receso académico”. Mientras que los útiles escolares que otorgará el gobierno en apoyo a la economía familiar será distribuido en la próxima semana.