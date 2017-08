Aumenta 20% el número de demandas promovidas ante la JFCA en 2017: Pineda

El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), número 46, Juan Jesús Pineda Villanueva informó que de enero a la fecha de este año se ha incrementado entre 15 y 20 por ciento el número de demandas comparado con el mismo periodo de 2016, lo cual atribuyó a la transición de este organismo a tribunal laboral a partir de 2018.

En entrevista, expuso que la JFCA especial número 46 ha recibido de 520 a 550 demandas nuevas en lo que va del presente año, pues “por lo mismo de que viene de la transición, en los primeros siete meses de 2017 han ingresado más asuntos que en años anteriores, ha crecido de 15 a 20 por ciento”.

El funcionario federal observó que este organismo atiende asuntos de miscelánea, es decir, recibe demandas laborales en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de empresas particulares de la rama del vidrio, hule y automotriz, pero el 65 o 70 por ciento de los asuntos son contra el IMSS.

Debido a la etapa de transición de Junta a tribunal laboral, Pineda Villanueva dio a conocer que se ha abocado a la depuración de expedientes que ya prescribieron o caducaron en cuestión procesal, a efecto de darlos de baja y mandaros al archivo de la Ciudad de México para liberar espacio en la JFCA para atender las demandas que entran día con día.

“También nos estamos abocando a los expedientes que tienen mayor rezago, de 2005 a 2008, vamos a sacar ese rezago histórico y la meta es que nos quedemos sin rezago histórico, que los expedientes sean de 2009 a la fecha y lo que es de 2008 hacia atrás, cero”.

Especificó que la JFCA a su cargo tenía más de 11 mil 400 expedientes, pero quitando los que se fueron a archivo a la Ciudad de México, quedan 4 mil vigentes y de éstos, mil están para proyecto y los 3 mil restantes se encuentran en procedimiento, con diligencias o pendientes de audiencia.

“Se está dando celeridad a lo que es 2008 y 2007 no solo a la hora de dictar laudos, sino en asignar audiencias y desahogar diligencias”, indicó.

Recalcó que los expedientes que se enviaron a la Ciudad de México son los ya se pagaron, prescribieron, precluyeron o caducaron.

“Son expedientes que ya pasó su término y aunque se promueva alguna acción, ya no es posible porque la ley da a los actores o a los demandados cierto tiempo para que manifiesten lo que a Derecho convenga y si no lo hacen, pues se queda sin materia y se envían a México, ya no tiene caso tenerlo en la JFCA porque nos ocupa espacio y además podemos ver a ciencia cierta con qué expedientes cuenta la Junta de 2009 a la fecha”, puntualizó.