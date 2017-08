De ser necesario, Congreso se irá a sesiones extraordinarias para concluir dictaminación de cuentas públicas de 2016: Arévalo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, el priista º antes del 31 de agosto.

Aunque hasta el momento, a los integrantes de la LXII Legislatura local le restan por validar 60 de los 100 dictámenes de cuenta pública del periodo octubre-diciembre de 2016, el legislador confió en que las plenarias restantes sean suficientes para cumplir con su obligación, pero de no ser posible abrió esa posibilidad de hacerlo de manera extraordinaria.

“Vamos a ver eso para que no quede ninguna pendiente, si no nos diera tiempo desde luego que tenemos que convocar para que no quede ninguna pendiente ,(sic) si no nos da tiempo tenemos que irnos a las extraordinarias para sacar adelante los asuntos pendientes por el tema”, apuntó.