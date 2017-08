Con el Cabaret Apocalipsis, Iván García y OdinKrsna proponen una fiesta encima de los escombros

Una fiesta en el marco de una idea utópica del fin del mundo, una celebración hecha a pesar de la situación actual marcada por la crisis y la violencia; en suma, una suerte de aquelarre “encima de los escombros”. Esa es la propuesta de los cantautores Iván García y OdinKrsna como parte del concierto Cabaret Apocalipsis.

Acompañados por los Yonkis, la Mudafkers Band y algunos músicos invitados, ambos músicos de la escena alternativa de Puebla “contrastarán su visión de la vida, la muerte, el desamor y la lucha con sus demonios internos”, a través de las composiciones sombrías que los caracterizan.

Lo harán como parte del concierto Cabaret Apocalipsis que será el próximo viernes 1 de septiembre, a las 19 horas y con una entrada general de 80 pesos, en el Teatro de la Ciudad de esta ciudad.

En dicho proyecto, señalaron Iván García y OdinKrsna, se mezclan diversos aspectos: la marginalidad de sus músicos, una serie de trastornos que son tomados como momentos de inspiración, mismos que incluso pueden ser considerados como poesía.

Al respecto, Iván García señaló que en el concierto los conceptos de cabaret y de apocalipsis se mezclan en algo que derivará no solo en la música que se escuchará el próximo 1 de septiembre, sino en el aspecto visual que acompaña al proyecto hecho por el artista Conejo Muerto.

Este concierto, contó OdinKrsna, fue gestado por él y por las ganas de hacer un show mayor en un espacio importante de la ciudad. “Enseguida pensé en Iván García porque ha llenado escenarios importantes como el Lunario y porque tiene el temple y el talento”.

Agregó que el ocupar el Teatro de la ciudad responde a que lo pidió al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) como parte de la llamada red nuclear de creación y del programa Viernes de música poblana.

En este espacio -dijo OdinKrsna- también se pone a prueba nuestra capacidad de organización, de como de hacer cosas pequeñas podemos hacer uso de un escenario mayor, de tecnología y de mas músicos invitados. “Es como un escalón más, es como decir que se puede hacer algo más grande, con un riesgo propio pues tambien metemos de nuestro dinero”.

En ese sentido, cuestionados sobre el por qué trabajar con el IMACP en un momento en que la institución está siendo cuestionada por programas como el de Artistas Urbanos, OdinKrsna mencionó que el ya citado programa Viernes de música han sido una de las pocas cosas que el IMACP ha ofrecido a músicos como ellos.

En su caso, Iván García señaló que él no tiene claro el debate que hay en torno al IMACP y del programa de Artistas urbanos.

“No tengo clara la situación de la ciudad, la música es absorbente. No he tenido tiempo: salir del sarcófago es complicado. No me parece aberrante utilizar el teatro. Nadie sale perjudicado”.